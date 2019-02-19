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Подробности «заказа» убийства в Челнах: подозреваемого арестовали

Cегодня, 13:58 180 1 Автор: prokazan.ru

Стали известны подробности неудавшегося заказного убийства в Набережных Челнах, выяснилось, что подозреваемый - 36-летний Ленар Рахимов, был арестован, как минимум, до 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, рабочий "ПромТранс-М" в январе заказал убийство бизнесмена, работающего в сфере ритуальных услуг, за 300 тыс рублей.  Он нашел другого знакомого, которому и предложил совершить убийство, в качестве доказательств совершения преступления он попросил передать ему ключи от гаража убитого с документами. Кроме того, в качестве ориентировки он передал киллеру копию паспорта на имя "жертвы", визитку с номером телефона и адреса места жительства.

Впрочем, исполнитель заказа сам обратился в полицию и рассказал о заказе.

Полицейские инсценировали убийство.

- 19 февраля мужчина встретился с подозреваемым, сообщил ему, что выполнил его условия и в качестве доказательств передал вещи якобы убитого предпринимателя. Заказчик в свою очередь отдал "киллеру" 8 000 рублей, пообещав оставшуюся сумму перевести на банковскую карту, - сообщили в Следственном комитете.

Заказчик был задержан в поселке Замелекесье, у него изъяли вещи "убитого", которые ему передал киллер в качестве доказательства выполнения "заказа".

На подозреваемого завели дело по статье "Покушение на убийство". Вину мужчина не признал.

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комментарии

Горожанин
0
21 февраля 2019
15:05
Почему фото не заретушировано ,как обычно ?

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