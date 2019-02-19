В аэропорту Казани введут электронные посадочные талоны

Прошедшие онлайн-регистрацию на рейс пассажиры смогут использовать электронные посадочные талоны в международном аэропорту Казани с 25 февраля, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

При этом пассажиры по-прежнему смогут пройти предполетные процедуры с бумажным талоном, оформленным на стойках регистрации или самостоятельно распечатанным на специальных аппаратах в аэровокзале.

Новую услугу протестировали в казанском аэропорту в 2018 году. Нововведение связано с соответствующим приказом Министерства транспорта РФ от 14 января. Электронные талоны будут использовать в аэропортах, где есть информационная система с электронной базой данных досмотра и сканеры штрихкодов.