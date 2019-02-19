В Татарстане на три года запретили охотиться на сурка

В Татарстане запретили охотиться на сурка во всех охотничьих угодьях до 2022 года, соответствующие поправки в профильные документы утверждены указом президента РТ Рустамом Миннихановым.

Что касается охоты на других видов зверей, то зайца-русака можно добывать с 15 октября по 10 января, охотиться на норок, белок, енотовидных собак, куниц, хорей разрешено с 15 октября по 28 (29) февраля.

Отстреливать водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь можно в период летне-осеннего сезона охоты с 17 часов первой субботы сентября по 15 ноября;

вальдшнепа - в период осенне-зимнего сезона охоты с 17 часов первой субботы сентября по 31 декабря;

болотно-луговую дичь - в период летнего сезона охоты с подружейными собаками с 25 июля по 15 августа.

Указ вступает в силу с 1 марта 2019 года.