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В Татарстане на три года запретили охотиться на сурка

Cегодня, 10:06 31 1 Автор: prokazan.ru

В Татарстане запретили охотиться на сурка во всех охотничьих угодьях до 2022 года, соответствующие поправки в профильные документы утверждены указом президента РТ Рустамом Миннихановым.

Что касается охоты на других видов зверей, то зайца-русака можно добывать с 15 октября по 10 января, охотиться на норок, белок, енотовидных собак, куниц, хорей разрешено с 15 октября по 28 (29) февраля.

Отстреливать водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь можно в период летне-осеннего сезона охоты с 17 часов первой субботы сентября по 15 ноября;

вальдшнепа - в период осенне-зимнего сезона охоты с 17 часов первой субботы сентября по 31 декабря;

болотно-луговую дичь - в период летнего сезона охоты с подружейными собаками с 25 июля по 15 августа.

Указ вступает в силу с 1 марта 2019 года.

 

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комментарии

Горожанин
0
21 февраля 2019
10:27
День сурка будем отмечать ,как эмириканци ?

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