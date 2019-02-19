Казань сегодня: Минниханов о замечании Путина, пожар в трущобах и новая метель

В КАЗАНИ ВНОВЬ ГОРЕЛИ ТРУЩОБЫ НА НАЗАРБАЕВА

В Казани сегодня ночью горела квартира в трущобах на улице Назарбаева, об этом сообщил народный корреспондент портала Рамиль.

Пожар начался примерно около 2 часов ночи, на место прибыли пожарные.

В КАЗАНИ ВОЗБУДИЛИ ДЕЛА ПОСЛЕ МАССОВЫХ ЭВАКУАЦИЙ ТЦ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

В Казани возбудили уголовные дела после массовых эвакуаций в торговых центрах города, информацию подтвердил источник портала.

СИНОПТИКИ: НА ТАТАРСТАН НАДВИГАЕТСЯ ЕЩЕ ОДНА МЕТЕЛЬ

В Казани и в Татарстане ожидается еще одна метель, об этом говорится в предупреждении, распространенном Гидрометцентром РТ.

- Ночью и днем 21 февраля 2019 г. местами ожидаются метель, юго-западный ветер порывами до 15 м/с, гололед, - сообщили синоптики.

МИННИХАНОВ О ЗАМЕЧАНИИ ПУТИНА: «КОГДА ПРЕЗИДЕНТ СДЕЛАЕТ ПИНКА - ЭТО ПЛОХО»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, присутствующий при послании президента России Владимира Путину Федеральному собранию, прокомментировал замечание, которые он ему сделал неделю назад.

- Президент делает замечание - надо реагировать. Они же такие, добрые, замечания. Когда президент сделает пинка - это плохо. Когда президент делает замечание - значит, он тебя замечает, - заявил Минниханов, отвечая на вопрос, как он относится к замечаниям президента, передает РИА Новости.

НА ПРОЕКТ ПЕРВОЙ ЧАСТИ КОЛЬЦЕВОЙ ЖД ДОРОГИ В КАЗАНИ ПОТРАТЯТ 53,5 МЛН РУБЛЕЙ

В Казани на проект строительства кольцевого железнодорожного сообщения из бюджета Татарстана выделят 53,5 млн рублей, такие данные содержатся в тендере "Главтатдортранса".

Деньги будут потрачены на проектно-изыскательные работы по участку в районе станции "Новое Аракчино". Проект должен быть увязан с другой магистралью Москва — Казань — Екатеринбург.