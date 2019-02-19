«Сэкономит время». Казанцы о приложении, которое поможет фиксировать ДТП без ГАИ

В этом году в России запустят мобильное приложение, с помощью которого можно будет фиксировать ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Разработчики обещают, что у сервиса будет множество преимуществ, среди главных — сокращение времени на оформление документов для получения выплат по ОСАГО. Татарстан станет один из пилотных городов, где это приложение будет протестировано. ProKazan.ru выяснил, в чем преимущества приложения и готовы ли казанцы использовать его в случае ДТП.
О новом приложении
Приложение разработает Российский союз автостраховщиков, который затем должен согласовать его с властями. Затем оно появится на портале Госуслуг и будет работать в тестовом режиме. Воспользоваться сервисом смогут участники ДТП. Оформить можно будет не любое ДТП, нужно будет соблюсти несколько условий: у обоих владельцев авто должны быть полисы ОСАГО, отсутствие претензий друг к другу, а ущерб должен быть не более 100 тысяч рублей. Сервис будет автоматически передавать данные об автомобилях, их владельцах и страховых полисах. Водители смогут загрузить фото с места аварии, а также зафиксировать координаты и точное время ДТП.
Как сейчас фиксируются ДТП?
Как рассказали порталу ProKazan.ru сотрудники ГИБДД города, ежедневно в Казани происходят до 200 ДТП. Оформить ДТП можно двумя способами — вызвать сотрудников ГИБДД, если ущерб свыше 100 тысяч либо есть пострадавшие, а также самостоятельно — оформив европротокол и обратиться в один из центров оформления ДТП (если сумма ущерба менее 100 тысяч, нет пострадавших и у участников ДТП нет друг к другу претензий). На месте участникам аварии выдают все копии документов, которые заверены ГИБДД.
Готовы ли казанцы пользоваться приложением?
Мы отправились на улицы города, чтобы узнать у казанцев, как они отнесутся к появлению нового сервиса и готовы ли они к использованию приложения.
Не все так просто?
Получается, что основное, что беспокоит автовладельцев сейчас — это долгое оформление документов и ожидание сотрудника ГИБДД. Надежда, что новое приложение ускорит этот процесс, автомобилистов подкупает. Но вместе с удобствами могут возникнуть и новые препятствия, считает региональный представитель Федерации автомобилистов России по РТ Рамиль Хайруллин.
По его словам, страховые компании могут придраться к электронному оформлению документа и отказать в выплате. Отсюда вопрос: не принесет ли новый сервис больше хлопот, нежели удобств?
комментарии