«Сэкономит время». Казанцы о приложении, которое поможет фиксировать ДТП без ГАИ

В этом году в России запустят мобильное приложение, с помощью которого можно будет фиксировать ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Разработчики обещают, что у сервиса будет множество преимуществ, среди главных — сокращение времени на оформление документов для получения выплат по ОСАГО. Татарстан станет один из пилотных городов, где это приложение будет протестировано. ProKazan.ru выяснил, в чем преимущества приложения и готовы ли казанцы использовать его в случае ДТП.

О новом приложении

Приложение разработает Российский союз автостраховщиков, который затем должен согласовать его с властями. Затем оно появится на портале Госуслуг и будет работать в тестовом режиме. Воспользоваться сервисом смогут участники ДТП. Оформить можно будет не любое ДТП, нужно будет соблюсти несколько условий: у обоих владельцев авто должны быть полисы ОСАГО, отсутствие претензий друг к другу, а ущерб должен быть не более 100 тысяч рублей. Сервис будет автоматически передавать данные об автомобилях, их владельцах и страховых полисах. Водители смогут загрузить фото с места аварии, а также зафиксировать координаты и точное время ДТП.

Как сейчас фиксируются ДТП?

Как рассказали порталу ProKazan.ru сотрудники ГИБДД города, ежедневно в Казани происходят до 200 ДТП. Оформить ДТП можно двумя способами — вызвать сотрудников ГИБДД, если ущерб свыше 100 тысяч либо есть пострадавшие, а также самостоятельно — оформив европротокол и обратиться в один из центров оформления ДТП (если сумма ущерба менее 100 тысяч, нет пострадавших и у участников ДТП нет друг к другу претензий). На месте участникам аварии выдают все копии документов, которые заверены ГИБДД.

Готовы ли казанцы пользоваться приложением?

Мы отправились на улицы города, чтобы узнать у казанцев, как они отнесутся к появлению нового сервиса и готовы ли они к использованию приложения.

Анастасия Сысуева Аппаратчик химводоочистки ПАО «Казаньоргсинтез» - Если данное приложение появится и будет, действительно, официальным, то будем пользоваться. Это сэкономит кучу времени и не нужно будет ехать в ГАИ, выжидать огромные очереди.

Айгуль Сафина Директор торговой компании - Да, буду, почему нет? Приезжая в ГИБДД, ждешь там по несколько часов. Наверное, это самое главное преимущество.

Жанна Бхатт Тренер по художественной гимнастике - Да, конечно, буду. Среди преимуществ: не ждать инспектора и никуда не ехать, не заполнить бумаг, ведь это все занимает очень много времени. Я сама сталкивалась с этим много раз. Ждали на месте ДТП сотрудников госавтоинспекции, в итоге все равно пришлось ехать и самим оформлять все документы.

Гульнара Бикмуллина Архитектор - Самой никогда не приходилось фиксировать ДТП, потому что всегда была какая-то значительная сумма ущерба, а не просто там царапина. А в случае, если у авто только царапина, то приложение будет полезным. Это даже проще, чем куда-то позвонить. Да, думаю, оно будет популярным, молодежь сейчас только так пользуется Госуслугами.

Не все так просто?

Получается, что основное, что беспокоит автовладельцев сейчас — это долгое оформление документов и ожидание сотрудника ГИБДД. Надежда, что новое приложение ускорит этот процесс, автомобилистов подкупает. Но вместе с удобствами могут возникнуть и новые препятствия, считает региональный представитель Федерации автомобилистов России по РТ Рамиль Хайруллин.

По его словам, страховые компании могут придраться к электронному оформлению документа и отказать в выплате. Отсюда вопрос: не принесет ли новый сервис больше хлопот, нежели удобств?