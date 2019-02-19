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портал ProKazan.ru

«Сэкономит время». Казанцы о приложении, которое поможет фиксировать ДТП без ГАИ

Cегодня, 18:03 86 3 Автор: prokazan.ru
ProKazan.ru узнал, готовы ли горожане к нововведениям

В этом году в России запустят мобильное приложение, с помощью которого можно будет фиксировать ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Разработчики обещают, что у сервиса будет множество преимуществ, среди главных — сокращение времени на оформление документов для получения выплат по ОСАГО. Татарстан станет один из пилотных городов, где это приложение будет протестировано. ProKazan.ru выяснил, в чем преимущества приложения и готовы ли казанцы использовать его в случае ДТП.

О новом приложении

Приложение разработает Российский союз автостраховщиков, который затем должен согласовать его с властями. Затем оно появится на портале Госуслуг и будет работать в тестовом режиме. Воспользоваться сервисом смогут участники ДТП. Оформить можно будет не любое ДТП, нужно будет соблюсти несколько условий: у обоих владельцев авто должны быть полисы ОСАГО, отсутствие претензий друг к другу, а ущерб должен быть не более 100 тысяч рублей. Сервис будет автоматически передавать данные об автомобилях, их владельцах и страховых полисах. Водители смогут загрузить фото с места аварии, а также зафиксировать координаты и точное время ДТП.

Как сейчас фиксируются ДТП?

Как рассказали порталу ProKazan.ru сотрудники ГИБДД города, ежедневно в Казани происходят до 200 ДТП. Оформить ДТП можно двумя способами — вызвать сотрудников ГИБДД, если ущерб свыше 100 тысяч либо есть пострадавшие, а также самостоятельно — оформив европротокол и обратиться в один из центров оформления ДТП (если сумма ущерба менее 100 тысяч, нет пострадавших и у участников ДТП нет друг к другу претензий). На месте участникам аварии выдают все копии документов, которые заверены ГИБДД.

Готовы ли казанцы пользоваться приложением?

Мы отправились на улицы города, чтобы узнать у казанцев, как они отнесутся к появлению нового сервиса и готовы ли они к использованию приложения.

Анастасия Сысуева
Аппаратчик химводоочистки ПАО «Казаньоргсинтез»
- Если данное приложение появится и будет, действительно, официальным, то будем пользоваться. Это сэкономит кучу времени и не нужно будет ехать в ГАИ, выжидать огромные очереди. 

Айгуль Сафина
Директор торговой компании
- Да, буду, почему нет? Приезжая в ГИБДД, ждешь там по несколько часов. Наверное, это самое главное преимущество.

Жанна Бхатт
Тренер по художественной гимнастике
- Да, конечно, буду. Среди преимуществ: не ждать инспектора и никуда не ехать, не заполнить бумаг, ведь это все занимает очень много времени. Я сама сталкивалась с этим много раз. Ждали на месте ДТП сотрудников госавтоинспекции, в итоге все равно пришлось ехать и самим оформлять все документы.

Гульнара Бикмуллина
Архитектор
- Самой никогда не приходилось фиксировать ДТП, потому что всегда была какая-то значительная сумма ущерба, а не просто там царапина. А в случае, если у авто только царапина, то приложение будет полезным. Это даже проще, чем куда-то позвонить. Да, думаю, оно будет популярным, молодежь сейчас только так пользуется Госуслугами.

Не все так просто?

Получается, что основное, что беспокоит автовладельцев сейчас — это долгое оформление документов и ожидание сотрудника ГИБДД. Надежда, что новое приложение ускорит этот процесс, автомобилистов подкупает. Но вместе с удобствами могут возникнуть и новые препятствия, считает региональный представитель Федерации автомобилистов России по РТ Рамиль Хайруллин.

По его словам, страховые компании могут придраться  к электронному оформлению документа и отказать в выплате. Отсюда вопрос: не принесет ли новый сервис больше хлопот, нежели удобств?

Рамиль Хайруллин
Региональный представитель Федерации автомобилистов России по РТ
- Приложение неплохое и нужное. Вопрос не в том, будут ли оно пользоваться спросом. Вопрос в том, не станут ли страховые компании всячески чинить препятствия автомобилистам, как это неоднократно происходит. У автомобилистов в целом нет доверия к страховым компаниям, у меня, в частности

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комментарии

Ага
0
20 февраля 2019
18:36
Один "курятник" прокомментировал появление данного приложения! Сейчас этих отбитых куриц от тупости на дороге хоть немного мотивирует морока с оформлением. А с появлением данного приложения им вообще все по уху станет? Я, говорит, много раз с этим сталкивалась))))
Горожанин
0
20 февраля 2019
18:43
Бакирова дура
Герцог
0
20 февраля 2019
19:00
Поэма "Эвакуируемся". ОНЕГИН ЛЕКЦИЮ ВКУШАЛ ДИВЯСЬ ПРИЧУДАМ ВЕКА, ГДЕ МОЛОДАЯ МЕДСЕСТРА ЛЕЧИЛА ЧЕЛОВЕКА, ВЕРНЕЕ-ЭТО МАНЕКЕН ТАК СКАЖЕМ ДЛЯ ПОКАЗА, УКОЛЫ РАЗЛОЖИЛА ТАМ ЧТОБ НЕ ПРОШЛА ЗАРАЗА, КАК СЛОЖНО ВСЁ ПОДУМАЛ ОН ПОДКОЖНО И НАДКОЖНО, А МОЖЕТ ВОВСЕ НЕ КОЛОТЬ ЦАРАПНУВ ОСТОРОЖНО, ИТАК,СКАЗАЛА МЕДСЕСТРА- ПОРА УЖ НАМ СПУСКАТЬСЯ, ПРОТИВОГАЗЫ НАТЯНУТЬ И ДУХОМ НЕ СЛОМАТЬСЯ. СИДЕТЬ МЫ БУДЕМ ПОД ЗЕМЛЁЙ И ТАМ КОНСЕРВЫ КУШАТЬ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СВОИХ ПО ДИКТОФОНУ СЛУШАТЬ, ОНЕГИН ЗАДАЛ ВДРУГ ВОПРОС А КАК ЖЕ ТУАЛЕТЫ, ВЕДЬ ТАМ ШЕСТЬ СОТ ЖЕ ЧЕЛОВЕК-ВСЕ КУШАЮТ КОТЛЕТЫ, А ТУАЛЕТ ЛИШЬ ТАМ ОДИН-СОБАК С СОБОЮ ВЗЯЛИ, ТАМ БУДЕТ ВОНЬ СТОЯТЬ КРУГОМ-ВИДАЛИ ЭТИ ДАЛИ, И ОТВЕЧАЛА МЕДСЕСТРА В УГЛУ ПРИДЁТЬСЯ ГДЕ-ТО, ТАМ МОЖНО ПРОТЯНУТЬ ДРУЗЬЯ И ДАЖЕ И ДО ЛЕТА, И В ВАННУ МОЖНО СООБЩА СОСТРИЛ ТОГДА ОНЕГИН, И КОММУНИЗМ НАСТАНЕТ ТАМ ДОБАВИЛ ДРУГ ТЕЛЕГИН, ВОТ ЖИЗНЬ НАСТУПИТ БЛАГОДАТЬ-КАК ЭТО ИНТЕРЕСНО, ХОЧУ ПОД ЗЕМЛЮ Я БЕЖАТЬ СКАЖУ ВСЕРЬЁЗ И ЧЕСТНО, А ТО НЕИНТЕРЕСНО ТАК -ПЛАТИ ВСЁ ЗА КВАРТИРУ, А ТАМ БЕСПЛАТНО ИЗ КИНО ПОСЛУШАЕШЬ И ЛИРУ, И НОВЫЙ РОД ЛЮДЕЙ ПОЙДЁТ ПОДЗЕМНОГО ЗАКВАСА, ИЗМАЖЕМ МАСЛОМ ТАМ СЕБЯ -ГЛЯДИШЬ ВОЗНИКЛА РАССА, И ВСЕ ЧУМАЗЫЕ НАВЕРХ ТРОПОЙ К ВОЕКОМАТУ, И ВСЕМ ВОЕННЫМ МЫ ТОГДА ПОКАЖЕМ СВОЮ ХАТУ,

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