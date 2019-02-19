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Wikimedia.org

Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам

Cегодня, 13:33 229 10 Автор: prokazan.ru

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил пересчитать размер социальных доплат к пенсиям «задним числом». По его словам, многие пенсионеры не получили выплаты за первый месяц 2019 года из-за того, что размер их пенсий превысил прожиточный минимум.

- Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили,— сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что сначала нужно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем индексировать выплаты.

- Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно,— заявил он.

Прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России в 2018 году составил 8726 руб., на 2019 год установлен на уровне 8846 руб.

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комментарии

Горожанин
0
20 февраля 2019
13:43
Вообщем, кто получает МРОТ тот богатый .
Горожанин
0
20 февраля 2019
14:11
Кругом его обманывают, как могут, задача поставлена, выполним в срок. только за результаты не отвечаем. А до народа, что там твориться внизу по...бать
Дмитрий
1
20 февраля 2019
14:13
Прям аааааааа , бл@ть ,что он он опять несет , какой прожиточный минимум , у нас нищета и разруха кругом !! Весь народ , все пенсионеры почти ,в кредитах и долгах ! Цены на все растут , работаешь за еду жкх , кое как концы с концами !! А он опять несёт какую то пургу !!
Горожанин
2
20 февраля 2019
14:21
Не знаю ни одного человека, кто бы за него голосовал на последних 2 "выборах"
Горожанин
0
20 февраля 2019
14:23
ЕШЬ ВОДА,ПЕЙ ВОДА. !!!! СРАТЬ НЕ БУДЕШЬ , НЕ КОГДА. ! На эту нашу пенсию !!!
Горожанин
0
20 февраля 2019
14:31
В Казани прожиточный минимум - 8236 руБыЛЯй.
Р
2
20 февраля 2019
14:42
Я за него голосовал и не жалею.
Горожанин
0
20 февраля 2019
14:44
Хоть один депутат или чиновник из правительстваПроживите только один месяц на прожиточный уровень. У вас все отсохнет
Горожанин
0
20 февраля 2019
14:49
Выплаты пенсионерам
Горожанин
0
20 февраля 2019
15:05
Теперь хоть хлеба наем досыта.Или нет.?

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