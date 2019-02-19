Путин призвал пересчитать выплаты пенсионерам

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил пересчитать размер социальных доплат к пенсиям «задним числом». По его словам, многие пенсионеры не получили выплаты за первый месяц 2019 года из-за того, что размер их пенсий превысил прожиточный минимум.

- Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили,— сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что сначала нужно довести пенсию до уровня прожиточного минимума, а уже затем индексировать выплаты.

- Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно,— заявил он.

Прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России в 2018 году составил 8726 руб., на 2019 год установлен на уровне 8846 руб.