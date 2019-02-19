В Казани возбудили дело по статье «Убийство» после пропажи парня в центре города

В Казани возбудили дело по статье "Убийство" после пропажи 24-летнего Владислава Кильдюшова, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Парня, уроженца Альметьевска, последний раз видели 1 января этого года на улице Толстого, при этом в розыске он находится еще с декабря прошлого года - он пропал без вести вечером 6 декабря в районе улицы Авангардная.

Пропавшему на вид 25 лет, рост 175 см, он атлетического телосложения, лицо у него овальное, смуглое, лоб высокий, глаза карие, нос средний, волосы вьющиеся, темно-русые, имеется лобная лысина.

У пропавшего имеется шрам на лбу, а также татуировка на правой руке с внутренней стороны разукрашенный воздушный шар, рядом персонаж из мультфильма "Удивительный мир – Гандбола". На стопе имеется родинка.

Одежда: черная парка с капюшоном, белый подклад, шапка темно-синего цвета, серые спортивные штаны Nike, белые кроссовки, футболка серая в черную полоску, бело-серый джемпер.

Людей, видевших пропавшего, просят обращаться пот телефонам 02, 533-16-05, 294-55-19, 8-967-463-61-32.