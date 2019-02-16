Казань сегодня: итоги шторма и вода вместо газа

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У стадиона «Казань Арена» ветром с автобуса сдуло люк
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Кондуктор автобуса, в котором школьница сломала руку, заявил, что ничего не было
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Итоги снежного шторма в Татарстане: перекрытые трассы и блэкаут
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В ФАС объяснили, почему цены на продукты должны расти
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Глава СКР поручил проверить выселение 92-летней ветерана тыла в Зеленодольске
08:34, сегодня
Жители Татарстана смогут наблюдать суперлуние
19:47, 18.02.2019
Казань сегодня: съемки фильма и эвакуации ТЦ
17:12, 18.02.2019
В Татарстане парень слепил снеговика размером с многоэтажный дом
17:11, 18.02.2019
В Нижнекамске инспектор колонии пытался пронести заключенному дрожжи
16:39, 18.02.2019
В Татарстане появятся молоко и масло, произведенные заключенными в колонии
16:31, 18.02.2019
В Челнах женщина утром обнаружила сына мертвым
16:06, 18.02.2019
Крестьяне и тюрьма в Кремле: репортаж со съемок фильма «Зулейха открывает глаза»
15:34, 18.02.2019
Метель в Татарстане: водителям посоветовали не выезжать за пределы городов
15:17, 18.02.2019
В России водителям хотят разрешить бронировать парковочные места
15:02, 18.02.2019
В Татарстане двое рабочих насмерть отравились газом от потухшей горелки
14:55, 18.02.2019
ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков Матча Всех Звезд
14:41, 18.02.2019
В Казани в этом году построят четыре школы
14:28, 18.02.2019
Уехавший из Татарстана активист Рафис Кашапов получил квартиру в Англии
14:19, 18.02.2019
В КФУ рассказали, когда придет весна
13:28, 18.02.2019
Экс-глава полиции Татарстана получил новую должность
12:44, 18.02.2019
ГИБДД: водитель Mazda, насмерть сбивший пешехода во время гонок, был пьян
12:27, 18.02.2019
В Елабуге мужчина избил корову: дело дошло до суда
11:54, 18.02.2019
Ни дня без эвакуаций: в Казани эвакуировали два торговых центра
11:36, 18.02.2019
СМИ: в российских автосалонах не останется машин дешевле 1 млн рублей
11:35, 18.02.2019
В казанском ТЦ вращающиеся двери чуть не отсекли голову пенсионерке
10:59, 18.02.2019
В Нижнекамске школьник заболел австралийским гриппом
10:47, 18.02.2019
Стали известны причины постоянных переносов сроков открытия зоопарка в Казани
10:19, 18.02.2019
Под Чистополем мужчина обморозил руки, заблудившись в лесу
10:19, 18.02.2019
Свыше 100 тысяч человек потребовали не выселять 92-летнюю жительницу РТ
09:30, 18.02.2019
Соцсети: в Казани студента из Дагестана избили за почитание Хабиба Нурмагомедова
09:19, 18.02.2019
В России хотят сократить сроки отключения горячей воды
09:05, 18.02.2019
В Татарстане похоронили четырех студенток, погибших под Казанью
06:53, 18.02.2019
Сегодня в Казани ожидается метель и -3 градуса
21:02, 17.02.2019
В Казани в многоквартирном доме на Декабристов вспыхнул пожар
17:24, 17.02.2019
СМИ: в Казани неизвестный «заминировал» ТЦ на Петербургской, идет эвакуация
16:19, 17.02.2019
«Хорошо, что сам жив»: водитель вышел за минуту до падения снежной глыбы на авто
16:02, 17.02.2019
МЧС РТ предупредило челнинцев о сильном ветре и метели на дорогах
14:38, 17.02.2019
Жена Марата Башарова из-за побоев решила развестись с мужем
13:53, 17.02.2019
В Казани пьяный лихач сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия
13:21, 17.02.2019
В Казани грузовик «Камаз» столкнулся с трамваем
12:06, 17.02.2019
Жители Елабуги получат в два раза больше чистой питьевой воды
10:25, 17.02.2019
Минкульт РТ объяснил, почему в Казани не установили в срок памятник «афганцам»
09:16, 17.02.2019
Челнинец выставил на продажу четыре 20-копеечных монеты по цене автомобиля
08:29, 17.02.2019
В Челнах пожарные не успели спасти мужчину из-за припаркованных во дворе машин
07:56, 17.02.2019
В Казани ожидается оттепель. Воздух прогреется до 0 градусов.
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Как снять усталость глаз
17:32, 16.02.2019
Минниханову подарили рюкзак
15:53, 16.02.2019
На проспекте Ибрагимова двое мужчин вызвали «скорую» для лежащего казанца
15:20, 16.02.2019
В Татарстане на базе отдыха из-за схода снега обрушилась беседка с людьми
13:29, 16.02.2019
Стала известна дата похорон четырех студенток, погибших под Казанью
13:09, 16.02.2019
В Казани на улице Адоратского сняли на видео дикую лису
12:25, 16.02.2019
Учитель из Челнов пожаловался на несоответствие зарплаты «майским указам»
12:22, 16.02.2019
В Нижнекамске подростки сорвали флаги России и Татарстана со школы
11:33, 16.02.2019
В Казани школьнице в час пик сломало руку дверью. Ей никто не помог
10:57, 16.02.2019
Наталия Фишман рассказала о травле своей помощницы после встречи с Путиным

Казань сегодня: итоги шторма и вода вместо газа

Cегодня, 19:30 42 1 Автор: prokazan.ru

ИТОГИ СНЕЖНОГО ШТОРМА В ТАТАРСТАНЕ: ПЕРЕКРЫТЫЕ ТРАССЫ И БЛЭКАУТ

В Татарстане накануне вечером было объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели, ProKazan.ru подводит итоги минувшей ночи.

ПОД КАЗАНЬЮ ВЕТЕРАНУ ТЫЛА, КОТОРУЮ ВЫСЕЛЯЮТ ИЗ КВАРТИРЫ, ПОМОЖЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

92-летней жительнице Зеленодольска Марфуге Гадиевой, которую выселяют из ее квартиры, поможет тайный благотворитель, сообщил сегодня руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района Дмитрий Сапожников, передает ТАСС.

КОНДУКТОР АВТОБУСА, В КОТОРОМ ШКОЛЬНИЦА СЛОМАЛА РУКУ, ЗАЯВИЛ, ЧТО НИЧЕГО НЕ БЫЛО

На прошлой неделе обычная поездка к бабушке для 13-летней школьницы Стаси Аверкиевой закончилась в травмпункте. По словам девочки, агрессивная пенсионерка так толкнула ее в переполненном автобусе, что сломала ей руку. Кондуктор, вместо того, чтобы помочь, обвинил в случившемся ребенка. И никто из взрослых не пришел на помощь.

ВОЕННЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ, СБИВШИЙ СОТРУДНИКА ГИБДД В КАЗАНИ, УВОЛИЛСЯ

Военный следователь из Саратова 27-летний Игорь Пилипенко уволился из Следственного комитета, он получил новую должность в Саратовском гарнизонном военном суде. Об этом сообщается на сайте суда.

Пилипенко стал помощником председателя, также он занимает должность пресс-секретаря этого же суда.

К слову, отец экс-следователя - Cергей Пилипенко с должности и.о. мэра Саратова отправился руководить одним из районов города.

«ВМЕСТО ГАЗА — ФОНТАН». У ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ ИЗ ГАЗОВЫХ КОНФОРОК ПОЛИЛАСЬ ВОДА

Накануне в соцсетях появилось видео, как у жителя дома №17 по улице Мавлютова на кухне вместо газа из конфорки начали течь струи воды. Как написало информационное агентство «Татар-информ», причиной стала изобретательность одного из жильцов дома: мужчина делал на кухне ремонт и обнаружил торчащий из стены  шланг. Подумав, что это водопровод,  мужчина, не долго думая, подключил его к основной трубе. Итог — несколько жильцов подъезда остались без газа. Вместо него из плиты «брызнул» фонтан.

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комментарии

Горожанин
0
19 февраля 2019
20:14
Димас хватить бухать у нас в доме газ, а у тебя?

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