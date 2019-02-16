Казань сегодня: итоги шторма и вода вместо газа

ИТОГИ СНЕЖНОГО ШТОРМА В ТАТАРСТАНЕ: ПЕРЕКРЫТЫЕ ТРАССЫ И БЛЭКАУТ

В Татарстане накануне вечером было объявлено штормовое предупреждение из-за сильной метели, ProKazan.ru подводит итоги минувшей ночи.

ПОД КАЗАНЬЮ ВЕТЕРАНУ ТЫЛА, КОТОРУЮ ВЫСЕЛЯЮТ ИЗ КВАРТИРЫ, ПОМОЖЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

92-летней жительнице Зеленодольска Марфуге Гадиевой, которую выселяют из ее квартиры, поможет тайный благотворитель, сообщил сегодня руководитель исполнительного комитета Зеленодольского района Дмитрий Сапожников, передает ТАСС.

КОНДУКТОР АВТОБУСА, В КОТОРОМ ШКОЛЬНИЦА СЛОМАЛА РУКУ, ЗАЯВИЛ, ЧТО НИЧЕГО НЕ БЫЛО

На прошлой неделе обычная поездка к бабушке для 13-летней школьницы Стаси Аверкиевой закончилась в травмпункте. По словам девочки, агрессивная пенсионерка так толкнула ее в переполненном автобусе, что сломала ей руку. Кондуктор, вместо того, чтобы помочь, обвинил в случившемся ребенка. И никто из взрослых не пришел на помощь.

ВОЕННЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ, СБИВШИЙ СОТРУДНИКА ГИБДД В КАЗАНИ, УВОЛИЛСЯ

Военный следователь из Саратова 27-летний Игорь Пилипенко уволился из Следственного комитета, он получил новую должность в Саратовском гарнизонном военном суде. Об этом сообщается на сайте суда.

Пилипенко стал помощником председателя, также он занимает должность пресс-секретаря этого же суда.

К слову, отец экс-следователя - Cергей Пилипенко с должности и.о. мэра Саратова отправился руководить одним из районов города.

«ВМЕСТО ГАЗА — ФОНТАН». У ЖИТЕЛЕЙ КАЗАНИ ИЗ ГАЗОВЫХ КОНФОРОК ПОЛИЛАСЬ ВОДА

Накануне в соцсетях появилось видео, как у жителя дома №17 по улице Мавлютова на кухне вместо газа из конфорки начали течь струи воды. Как написало информационное агентство «Татар-информ», причиной стала изобретательность одного из жильцов дома: мужчина делал на кухне ремонт и обнаружил торчащий из стены шланг. Подумав, что это водопровод, мужчина, не долго думая, подключил его к основной трубе. Итог — несколько жильцов подъезда остались без газа. Вместо него из плиты «брызнул» фонтан.