Житель Татарстана ради поездки в Китай вернул знакомой 1,4 млн рублей

Житель Альметьевска вернул знакомой 1,4 млн рублей долга, которые взял у нее 7 лет назад, чтобы поехать в Китай, об этом сообщили в пресс-службе УФСПП по РТ.

Мужчина взял деньги по договору займа 7 лет назад, но деньги все эти годы не возвращал. На него было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности, после чего должник начал выплачивать долг малыми частями, при этом ему было запрещено выезжать за границу.

У мужчины была запланирована командировка в Китай, ради которой он полностью вернул свой долг знакомой.