На трассе в Татарстане во время метели чуть не замерз автостопер

В Буинском районе Татарстана накануне во время метели спасли замерзающего 36-летнего мужчину, который путешествовал автостопом. Об этом сообщили сегодня в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение от мужчины поступило в 19:17, мужчина пожаловался, что замерзает. На место отправились спасатели, которые отыскали замерзшего и обессилевшего автостопера, усадили его в машину, где напоили горячим чаем. После этого передали мужчину медикам скорой помощи.

Также в Мамадышском районе в поселении Березовский сотрудники МЧС помогли 62-летнему мужчине, больном сахарным диабетом, при этом у него кончилось лекарство, а дорогу до ближайшего населенного пункта замело.

Спасатели, прибывшие на снегоходе, доставили мужчину в поселение Нижние Яки, где его передали родственникам.