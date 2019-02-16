В Казанском театре уволили артиста из-за маленького роста

В Казани Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля расторг контракт с оперным певцом Хачатуром Бадаляном из-за его маленького роста, об этом сообщает телеканал "360".

Театр заключил контракт с Бадаляном на два спектакля и два гала-концерта. 4 февраля Хачатур Бадалян выступил в постановке "Мадам Баттерфляй", при этом 20 января для подготовки сценических костюмов в театр отправили необходимые мерки артиста. Но, когда Бадалян 3 февраля приехал на репетицию, оказалось, что костюмы намного больше.

- Сами понимаете, когда такой костюм переделывается с 58-го до 48-го, как у меня, то это все равно будет смотреться нелепо. Что-то я как-то пытался на ходу это дело регулировать, - рассказал певец, по его словам, все костюмы подшивали по ходу спектакля.

Впечатления от постановки у всех оказалось успешным - и у критиков, и у руководства театра. Следующая постановка - "Травиата", должна была пройти 20 февраля, но вернувшийся в Москву тенор узнал, что с ним расторгли контракт. Якобы, у руководства театра возникли опасения, что певец из-за роста в 170 см будет смотреться в гала-концерте "комично".

Как рассказал Хачатур Бадалян, за 19 лет карьеры и выступлений как в России, так и за рубежом, он не сталкивался с такими претензиями, он собирается подать в суд иск о моральном ущербе, ведь фестиваль Шаляпина — это фестиваль, на который съезжаются оперные певцы со всей страны. При этом он на время контракта ушел в неоплачиваемый отпуск.