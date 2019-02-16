Казань сегодня: съемки фильма и эвакуации ТЦ

КРЕСТЬЯНЕ И ТЮРЬМА В КРЕМЛЕ: РЕПОРТАЖ СО СЪЕМОК ФИЛЬМА «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»

В эти выходные улица Кремлевская, Университетская и Миславского вновь ненадолго стали съемочными площадками для 8-серийного фильма «Зулейха открывает глаза» кинокомпании «Русское» для канала Россия 1. Портал ProKazan.ru побывал на 61-ом съемочном дне и увидел все своими глазами.

ЭКС-ГЛАВА ПОЛИЦИИ ТАТАРСТАНА ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому экс-замглавы МВД по РТ Рафаиль Гильманов, возглавляющий полицию в республике, назначается на должность секретаря Совета безопасности республики.

- Назначить Гильманова Рафаиля Валиевича секретарем Совета Безопасности Республики Татарстан, — говорится в документе.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин согласовал отставку Гильманова в начале февраля.

ГИБДД: ВОДИТЕЛЬ MAZDA, НАСМЕРТЬ СБИВШИЙ ПЕШЕХОДА ВО ВРЕМЯ ГОНОК, БЫЛ ПЬЯН

Стали известны подробности смертельного ДТП во время уличных гонок в Казани в минувшую субботу, выяснилось, что виновный водитель был пьян. Об этом сегодня сообщили в ГИБДД, также фото с места происшествия появились в соцсетях.

Напомним, 16 февраля около 23:30 на Сибирском тракте во время уличных гонок двух иномарок - Opel и Mazda СХ-7, вторая иномарка насмерть сбила 32-летнего пешехода, который шел вдоль дороги в сторону поселка Дербышки.

НИ ДНЯ БЕЗ ЭВАКУАЦИЙ: В КАЗАНИ ЭВАКУИРОВАЛИ ДВА ТОРГОВЫХ ЦЕНТРА

В Казани сегодня около 11 часов эвакуировали ТЦ "Парк Хаус", об этом сообщили очевидцы в соцсетях. На место прибыли сотрудники полиции и ГУ МЧС России по РТ.

Также эвакуировали посетителей ТЦ "Квартал" на улице Чистопольской.

СВЫШЕ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОТРЕБОВАЛИ НЕ ВЫСЕЛЯТЬ 92-ЛЕТНЮЮ ЖИТЕЛЬНИЦУ РТ

Свыше 100 тысяч человек подписали петицию с требованием помочь 92-летней труженице тыла из Зеленодольска Марфуге Гадиевой, которую выселяют из ее квартиры, такие данные содержатся на странице самой петиции.

- Это - Марфуга Гадиева из Зеленодольска. Она - ребенок войны, всю Великую Отечественную подростком проработала на оборонном заводе. Сейчас исполком города, где она живет, решением суда выселяет ее из собственной квартиры на улицу, - говорится в петиции.

В требовании говорится, что власти Зеленодольска должны предоставить «аварийщикам» равноценное жилье в собственность, как предписывает закон.