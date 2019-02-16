В Татарстане парень вылепил снеговика размером с дом

В Сармановском районе Татарстана местный житель Гаяз Искандаров вылепил гигантского снеговика, весь процесс он снимал на видео.
- Снеговик имеет ник "СНЕГАЛОДОН", его параметры:
Высота - ровно 10 метров
Высота (без шапки) - 9,4 метра
Диаметр первого шара - 6 метров
Диаметр второго шара - 5 метров
Диаметр третьего шара - 4 метра
Общая масса, израсходованного снега - более 80 тонн
Количество инвестированных дней - 20, - сообщил Гаяз Искандаров.
Результаты постройки снеговика Гаяз планирует отправить в книгу рекордов Гиннеса.
комментарии