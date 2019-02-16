В Татарстане парень вылепил снеговика размером с дом

В Сармановском районе Татарстана местный житель Гаяз Искандаров вылепил гигантского снеговика, весь процесс он снимал на видео.

- Снеговик имеет ник "СНЕГАЛОДОН", его параметры:

Высота - ровно 10 метров

Высота (без шапки) - 9,4 метра

Диаметр первого шара - 6 метров

Диаметр второго шара - 5 метров

Диаметр третьего шара - 4 метра

Общая масса, израсходованного снега - более 80 тонн

Количество инвестированных дней - 20, - сообщил Гаяз Искандаров.

Результаты постройки снеговика Гаяз планирует отправить в книгу рекордов Гиннеса.