В Татарстане появятся молоко и масло, произведенные заключенными в колонии

В Татарстане появятся молоко и масло, произведенное в специально запущенном молочном цеху в колонии-поселении №17 в мамадышском районе, сообщили в пресс-служба УФСИН по РТ.

В цеху планируют перерабатывать и выпускать 2 тысячи литров пакетированного молока жирностью 2,5% и 18 килограмм сливочного масла в смену, там будут работать 4 осужденных. Молоко и масло будут поставлять в колонии республики.

- В 2019 году потребность исправительных учреждений Татарстана в молоке составляет порядка 500 тонн. Благодаря запуску нового цеха этот план должен быть реализован полностью за счет самообеспеченности. Примечательно, что технологии, используемые в молочном цеху, позволяют увеличить срок хранения молока до 7 суток, - отметили в УФСИН.