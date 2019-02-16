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В Татарстане появятся молоко и масло, произведенные заключенными в колонии

Cегодня, 16:39 61 5 Автор: prokazan.ru

В Татарстане появятся молоко и масло, произведенное в специально запущенном молочном цеху в колонии-поселении №17 в мамадышском районе, сообщили в пресс-служба УФСИН по РТ.

В цеху планируют перерабатывать и выпускать 2 тысячи литров пакетированного молока жирностью 2,5% и 18 килограмм сливочного масла в смену, там будут работать 4 осужденных. Молоко и масло будут поставлять в колонии республики.

- В 2019 году потребность исправительных учреждений Татарстана в молоке составляет порядка 500 тонн. Благодаря запуску нового цеха этот план должен быть реализован полностью за счет самообеспеченности. Примечательно, что технологии, используемые в молочном цеху, позволяют увеличить срок хранения молока до 7 суток, - отметили в УФСИН.

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комментарии

Горожанин
0
18 февраля 2019
16:49
Цех малявичнец))
Горожанин
1
18 февраля 2019
16:59
Может их на электростул сразу ??
Горожанин
0
18 февраля 2019
17:14
Срок хранения молока 7 суток!? Пусть сами это молоко пьют.
Русский обыватель
0
18 февраля 2019
17:19
Вообще-то в приличных странах принудительный труд запрещен. И даже запрещено ввозить и продавать товары произведенные с применением принудительного труда:

https://www.currenttime.tv/a/29247604.html
Горожанин
0
18 февраля 2019
17:20
С мочой ???

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