Метель в Татарстане: водителям посоветовали не выезжать за пределы городов

В Татарстане сильная метель продолжится, как минимум, до завтрашнего дня, в связи с этим в ГИБДД посоветовали водителям не выезжать за пределы городов. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

Погода в республике ухудшилась накануне из-за прихода активного североатлантического циклона. Из-за этого в республике сейчас бушует метель с ухудшением видимости до 500 метров. Порывы ветра достигают 23 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы, отметили в Гидрометцентре РТ.

ГИБДД посоветовала водителям выбирать скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях.