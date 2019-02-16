В казанском ТЦ вращающиеся двери чуть не отсекли голову пенсионерке

В Казани пенсионерка Дина Мансурова чуть не лишилась головы, запнувшись перед вращающимися дверьми торгового центра, об этом сообщает телеканал "Эфир".

Инцидент случился в конце января, быстро идущая женщина запнулась о поврежденное покрытие пола и упала, ее голова оказалась прямо перед вращающимися дверьми. Пенсионерка успела встать прежде, чем дверь захлопнулась, но в результате падения сломала два ребра и получила множественные травмы. Она была вынуждена пройти лечение.

После происшествия пострадавшая женщина обратилась в ТЦ, там отреагировали - заменили поврежденный настил, но извинений от представителей торгового центра женщина так не дождалась. Она намерена обратиться в суд.