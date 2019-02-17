Соцсети: в Казани студента из Дагестана избили за почитание Хабиба Нурмагомедова

В Казани однокурсники жестоко избили студента Шамиля из Дагестана за излишнее почитание бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Хабиба Нурмагомедова, пострадавшему оказали помощь другие жители республики. Об этом представители общины сообщили в Instagram.

Инцидент случился несколько дней назад, после конфликта в училище студента избили на улице. Пострадавший оказался в больнице, ему сделали операцию.

- Мы собрались, помогли чем смогли, наняли адвоката, сейчас Шамиля выписали с больницы, его здоровое удовлетворительное на сегодняшний день, будем надеяться на полное выздоровление, - сообщили жители Дагестана, собиравшие ему деньги.