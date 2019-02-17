В Татарстане похоронили четырех студенток, погибших под Казанью

В поселке Алексеевский накануне похоронили четырех студенток Аграрного колледжа, погибших в аварии под Казанью 15 февраля.

Церемония прощания началась в колледже, где гробы с телами стояли с субботы.

Проститься с погибшими пришли родственники, друзья, сокурсники и неравнодушные жители района. Людей было настолько много, что всем пришедшим не хватило места в фойе колледжа. Прощались с девушками на площади.

Напомним, в пятницу в 17:20 на дороге Казань – Оренбург 18-летняя девушка за рулем "Лады" 13-й модели в условиях сильного снегопада превысила скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "КАМАЗом". "Лада" практически полностью оказалась под фурой, все четыре девушки из легкового авто погибли на месте. Троим девушкам исполнилось по 18 лет, четвертой было 20 лет.