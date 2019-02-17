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В Татарстане похоронили четырех студенток, погибших под Казанью

Cегодня, 09:05 314 0 Автор: prokazan.ru

В поселке Алексеевский накануне похоронили четырех студенток Аграрного колледжа, погибших в аварии под Казанью 15 февраля.

Церемония прощания началась в колледже, где гробы с телами стояли с субботы.

Проститься с погибшими пришли родственники, друзья, сокурсники и неравнодушные жители района. Людей было настолько много, что всем пришедшим не хватило места в фойе колледжа. Прощались с девушками на площади.

Напомним, в пятницу в 17:20 на дороге Казань – Оренбург 18-летняя девушка за рулем "Лады" 13-й модели в условиях сильного снегопада превысила скорость, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "КАМАЗом". "Лада" практически полностью оказалась под фурой, все четыре девушки из легкового авто погибли на месте. Троим девушкам исполнилось по 18 лет, четвертой было 20 лет.

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комментарии

Горожанин
0
18 февраля 2019
09:46
За рулём Пиз...да это не езда

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