В Казани в многоквартирном доме на Декабристов вспыхнул пожар

В девятом часу вечера 17 февраля в многоквартирном доме по адресу Декабристов, 129 вспыхнул пожар. Огонь вспыхнул на втором этаже и в считанные секунды подъезд заволокло дымом. Жильцы верхних этажей оказались в ловушке.

- Он (пожар) на втором, а я на четвертом, - пишет Равиль Мукменов. - Не мог с детьми выбраться по лестнице. Стоим, в окно дышим.

По словам очевидца, жильцы спасались сами, при этом не предупреждая соседей о беде.

Как позже выяснилось, огонь вспыхнул на лестничной площадке. Загорелся мусор между лифтом и стеной.