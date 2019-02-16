«Хорошо, что сам жив»: водитель вышел за минуту до падения снежной глыбы на авто

Водитель иномарки приехал во двор на Достоевского в гости, поэтому выскочил буквально на минуту из салона. В это время на его машину свалилась ледяная глыба с крыши, сообщает телеканал "Татарстан-24".

«Хорошо еще, что сам остался жив» - радуется владелец поврежденного автомобиля. От удара на крыше образовалась внушительная вмятина.

Второй машине повезло - ее ледяная глыба задела лишь по касательной, поэтому лишь повредила крышу и зеркало заднего вида.

Из-за снега не повезло и автолюбителям из поселка Салмачи. Там неубранные дороги заблокировали выезд из жилого массива для трех автомобилей. Чтобы окончательно не утонуть в снегах местные жители сами вышли на улицу с лопатами - ждать снегоуборощиков люди уже устали.