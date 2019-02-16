Минкульт РТ объяснил, почему в Казани не установили в срок памятник «афганцам»

В министерстве культуры республики высказались по поводу неприятной ситуации с памятником воинам-интернационалистам. Мемориал, демонтированный с улицы Дкабристов, обещали перенести в Парк Победы и открыть к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, которое отмечалось 15 февраля 2019 года. Но к обещанной дате сделать это не успели, пишет "Казанский репортер".

Оказывается, эскиз будущего мемориала даже не поступал в ведомство.

– Данный эскиз представители общественных организаций ветеранов войны в Афганистане не согласовали в связи с расхождением мнений об образе композиции, которое существует между членами организаций, – сообщил официальный представитель министерства культуры РТ Руслан Шигабетдинов.

Как выяснилось, существует 2 варианта эскиза будущей скульптурной композиции, но представители общественных организаций ветеранов войны в Афганистане так и не смогли решить, какой из них лучше.

Напомним, на новый мемориал выделили 35 миллионов рублей. Его планируют установить в парке Победы.