Минниханову подарили рюкзак

Игроки казанского хоккейного клуба «Ак Барс» подарили Рустаму Минниханову фирменный рюкзак и клубное фото на традиционной встрече перед плей-офф.

- Есть добрая традиция: перед плей-офф мы с вами встречаемся. Спасибо за подарок, который вы сделали в прошлом году. Когда команда настраивается, она может все. Но вы наша команда, и каким бы ни был результат, вы нашими и останетесь. Играйте на все деньги, мы всегда с вами. Первое место только одно, и его надо забрать, но нельзя думать только об этом. Ведь хоккей — коллективная игра, и здесь чревата любая ошибка, - обратился Миннихнов к команде.

По его словам, он всегда следит за играми и переживает результат игры.

В конце встречи капитан «Ак Барса» Александр Свитов вручил Минниханову фирменный рюкзак «Ак Барс» и общее фото с подписями игроков, сообщает пресс-служба президента РТ.