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Минниханову подарили рюкзак

Cегодня, 17:32 45 5 Автор: prokazan.ru

Игроки казанского хоккейного клуба «Ак Барс» подарили Рустаму Минниханову фирменный рюкзак и клубное фото на традиционной встрече перед плей-офф.

- Есть добрая традиция: перед плей-офф мы с вами встречаемся. Спасибо за подарок, который вы сделали в прошлом году. Когда команда настраивается, она может все. Но вы наша команда, и каким бы ни был результат, вы нашими и останетесь. Играйте на все деньги, мы всегда с вами. Первое место только одно, и его надо забрать, но нельзя думать только об этом. Ведь хоккей — коллективная игра, и здесь чревата любая ошибка, - обратился Миннихнов к команде.

По его словам, он всегда следит за играми и переживает результат игры.

В конце встречи капитан «Ак Барса» Александр Свитов вручил Минниханову фирменный рюкзак «Ак Барс» и общее фото с подписями игроков, сообщает пресс-служба президента РТ.

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комментарии

Горожанин
0
16 февраля 2019
17:45
вильдашка под простоквашкой)
Горожанин
0
16 февраля 2019
17:52
МИННИХАНОВ ПОДАРИЛИ РЮКЗАК

Это на каком языке? точно не русский и не татарский. Наверно проказанский
Горожанин
0
16 февраля 2019
17:58
Рюкзак нужно дарить Мусину, и карту с проходами на границе.
Горожанин
0
16 февраля 2019
18:05
Вроде, шайба была всегда сувениром. Но, когда гайка закручивается, и рюкзак сойдет.

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