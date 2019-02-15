В Казани на улице Адоратского сняли на видео дикую лису

В Казани на улице Адоратского сняли на видео, как лиса гуляет по дворам, сообщил народный корреспондент портала Евгений.

Лиса совершенно не боится людей и бегала по улице. Отметим, что животное может быть больно бешенством.

Больные лисы отличаются неадекватным поведением. У них полностью исчезает страх перед людьми. Иммунологи предупреждают, что опасен не только укус такой лисы, но и оставленная на руке человека слюна этого животного.

После контакта с зараженной лисой необходимо тщательно вымыть руки мылом. Если животное вас покусало, то рану необходимо промыть спиртом, водкой или йодом. После этого надо наложить на руку повязку и сразу же отправиться в травмпункт. Скорее всего также придется пройти курс прививок.