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Наталия Фишман рассказала о травле своей помощницы после встречи с Путиным

Cегодня, 10:57 199 9 Автор: prokazan.ru

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман рассказала о том, что ее помощнице Наде устроили травлю после того, как она рассказал о проблемах родного города Вологды президенту России Владимиру Путину, об этом она сообщила в Facebook.

По словам Фишман, ее помощница на встрече с Путиным в Казани рассказала о том, что в историческом центре Вологды спилили деревья вдоль реки и залили берег в бетон. При этом прошлым летом там уничтожили зону отдыха "Красный пляж", для берегоукрепления. После этого она передала Путину свои предложения "по совершенствованию законодательства в части взаимодействия с жителями".

- Сразу после обсуждения наша коллега стала получать неприятный фидбэк из родного города, а если быть точнее, в Вологде просто начали травлю Нади, - сообщила Фишман.

Помощник президента отметила, что "пока чиновники в нашей стране занимаются травлей тех, кто их справедливо критикует, и не желают открыто разговаривать с горожанами, а вместе с заливкой набережной бетоном продолжается поливание грязью неугодных специалистов, перспектив становится меньше у всех".

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комментарии

Русский обыватель
0
16 февраля 2019
11:04
Это и есть путинизм
Горожанин
0
16 февраля 2019
11:18
Варламова на администрацию Вологды натравите;-)
Горожанин
0
16 февраля 2019
11:31
Как же, КАК ЖЕ
Гость
0
16 февраля 2019
11:34
Езжайте обе к Шувалову, пусть он вас оберегает, незаменимых.
Горожанин
0
16 февраля 2019
11:38
Чинушам неприятно слышать о своих распилах
генетик
1
16 февраля 2019
11:39
Дело в том что решение о спиливании деревьев верное,так как наличие деревьев и сырого берега опасно для беременных мутациями:комары,микрорганизмы,запах гнили может привести к недоразвитию тела и его частей.Наоборот-бетон должен быть в общем плане-так как бетон создаёт питание другим растениям и делает их здоровыми.
Горожанин
0
16 февраля 2019
11:44
А что ,в Казани тоже такая ситуация и с деревьями и с набережными.
я
0
16 февраля 2019
11:45
А что, в Казани деревья не пилят что ли везде? Посмотрите фотографии Казани 60-х, 70-х годов, даже 80-х и сравните с тем что сейчас. Раньше были зеленые улицы, все в деревьях, сейчас те же улицы абсолютно голые.
генетик
0
16 февраля 2019
11:45
Берёзы великолепно растут в трещинах бетона и даже на стенах зданий идущих вертикально вверх.Можно на десяти метра в длину на девятиэтажном доме на его стене вырастмть 100 берёз прямо на стене.Помните-деревья в прошлом-это скальные обитатели-они не любят землю из-за бактерий.Земля-это наполовтну кал животных-а растения большие брезгуны-они любят камни и влагу.Растения питаются миниралами и изотопы для них дакомство из-за деления изотопов и происходит деление клетки растений.

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