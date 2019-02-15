Наталия Фишман рассказала о травле своей помощницы после встречи с Путиным

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман рассказала о том, что ее помощнице Наде устроили травлю после того, как она рассказал о проблемах родного города Вологды президенту России Владимиру Путину, об этом она сообщила в Facebook.

По словам Фишман, ее помощница на встрече с Путиным в Казани рассказала о том, что в историческом центре Вологды спилили деревья вдоль реки и залили берег в бетон. При этом прошлым летом там уничтожили зону отдыха "Красный пляж", для берегоукрепления. После этого она передала Путину свои предложения "по совершенствованию законодательства в части взаимодействия с жителями".

- Сразу после обсуждения наша коллега стала получать неприятный фидбэк из родного города, а если быть точнее, в Вологде просто начали травлю Нади, - сообщила Фишман.

Помощник президента отметила, что "пока чиновники в нашей стране занимаются травлей тех, кто их справедливо критикует, и не желают открыто разговаривать с горожанами, а вместе с заливкой набережной бетоном продолжается поливание грязью неугодных специалистов, перспектив становится меньше у всех".