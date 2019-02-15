В Казани перед Всемирным рабочим чемпионатом кафе ждут новые проверки

В Казани предприятия общепита перед предстоящим чемпионатом WorldSkills Kazan 2019 ждет проверка, по итогам которой появится единый перечень заведений, которые будут отвечать всем требованиям гостеприимства. Накануне мэрии прошло соответствующее совещание, отмечается на портале мэрии города.

Директор Центра развития туризма РТ Дильбар Садыкова заметила, что аккредитация заведений общепита не подразумевает наложение санкций, процедура бесплатная.

Так, помимо заполнения заявки, ресторанам и кафе предстоит пройти экспертизу на наличие англоязычного персонала, меню, переведенного, как минимум, на английский язык, действующих разрешений на деятельность, сайта и аккаунтов, которые также ведутся, как минимум, на русском и английском языках.

- Аккредитованные объекты получают наклейку, сертификат и приоритетное продвижение в течение всего года, - рассказала Дильбар Садыкова.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа.