Казань сегодня: пожар в «деревне» и погибший имам

СТАЛА ИЗВЕСТНА ПРИЧИНА, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ СГОРЕЛ ДОМ В «ДЕРЕВНЕ» У ЧАШИ

Пожар в частном доме на улице Кемеровская в Казани случился из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, пожар начался около полуночи, прибывших сотрудников МЧС встретилась хозяйка дома, которая рассказала, что внутри дома никого нет. Пожарные потушили огонь.

В результате никто не погиб и не пострадал, сам дом сгорел полностью. Пожар случился из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В ТАТАРСТАНЕ В ДТП ПОГИБ ИМАМ ИЗ МУСЛЮМОВСКОГО РАЙОНА

В Мамадышском районе Татарстана утром в ДТП погиб имам-мухтасиб Муслюмовского района 36-летний Абдулькарим Муратов погиб в ДТП, сообщил заместитель муфтия РТ по работе с территориями Мансур Джалялетдинов.

Предварительно, сегодня утром имам на "Ладе" превысил скорость, потерял управление и перевернулся в кювет, он погиб от полученных травм на месте аварии.

В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ СНЯЛИ УБИТОГО СТУДЕНТА, «ПРОВОДИВШЕГО» ПИКЕТ

В центре Казани у КФУ прошел пикет с фигурой погибшего 24-летнего студента из Африки, об этом сообщает KazanFirst.ru.

Сегодня утром неизвестные установили фигуры студенту у КФУ и студенческого общежития, отмечается, что таким образом они хотят привлечь внимание к судебному процессу по данному делу, который рассматривается в Верховном суде Татарстана.

Фигура студента держит в руках плакат, в котором говорится, что погибший хотел стать настоящим профи и когда выбирал страну и место для учебы, остановился на Казани, так как ему рассказали, что это отличное место для иностранцев и очень толерантный город.

В КАЗАНИ ВЕЧЕРОМ ШКОЛЬНИЦУ ВЫГНАЛИ ИЗ АВТОБУСА, НЕСМОТРЯ НА КУПЛЕННЫЙ БИЛЕТ

В Казани кондуктор автобуса маршрута №45 поздно вечером высадила 16-летнюю школьницу, которая не купила билет, потому что он у нее был. Об этом сообщает "Вечерняя Казань" со ссылкой на бабушку девочки Татьяну Ильину.

Школьница была в гостях у бабушки до позднего вечера, после чего та проводила ее до остановки и посадила в автобус, при этом дала деньги только на 1 поездку.

- На другой остановке ее должны были встретить родители. Но в десять вечера внучка позвонила родителям, сказала, что на остановке "Закиева" их попросили пересесть на другой 45-й автобус. Там к ней подошла кондуктор и сказала "плати", внучка попыталась объяснить, что у нее уже есть билет и их просто попросили пересесть, а кондуктор ей: "Ничего не знаю, плати!", - рассказала пенсионерка.

НА УЛИЦУ КРЕМЛЕВСКАЯ ЗАВЕЗЛИ ТЫСЯЧИ ТОНН СНЕГА РАДИ СЪЕМОК ФИЛЬМА

В центре Казани на улицу Кремлевская завезли около тысячи тонн снега ради съемок фильма "Зулейха открывает глаза", об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Снег к улице привозили с территории Национального музея РТ, Центрального стадиона и подножий Кремля.

- На сегодняшний день достаточный объем снега завезен, – сообщили в Комитете внешнего благоустройства.