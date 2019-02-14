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Стали известны самые опасные участки на льду рек Татарстана

Cегодня, 14:46 85 0 Автор: prokazan.ru

В МЧС по РТ составили список опасных мест на льду рек, о них сообщили в пресс-службе ведомства.

На сегодня на реках республики местами замечен неоднородный лед, многочисленные промоины и трещины.

- Наша задача выявить эти опасные места и предупредить об этом заранее. Напомню, что существует законодательный запрет на выход на лед толщиной менее семи сантиметров, – сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

За нарушение правил выхода на лед грозят штрафы от 1,5 тысяч рублей.

 

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