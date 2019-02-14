В Татарстане могут установить фандоматы, платящие по 5 рублей за бутылку

В Татарстане собираются установить фандоматы — автоматы по приему пластиковых и стеклянных бутылок, рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, передает "Российская газета".

Такие автоматы работают на основе системы депонирования - залогового платежа за упаковку. Это позволяет максимально вовлечь упаковку во вторичный оборот. В Европе повсеместно стоят фандоматы, которые принимают бутылку обратно, и выдают деньги или чек для покупки в магазине. Бутылка идет в переработку или используется в качестве упаковки повторно.

Первые фандоматы появятся уже в 2019 году и будут установлены в торговых сетях Московской области и Татарстана. Предполагаемый срок окупаемости фандомата — 3-4 года. Автоматы для приема бутылок принимают стеклянную и пластиковую тару, после чего выдают деньги.

- Не хочешь вернуть обратно бутылку, которую купил, - залоговый платеж остается оператору, который достанет бутылку из бака и отсортирует ее. 5 рублей идут региональному оператору и вычитаются из тарифа, что очень важно. В то же время для регионального оператора по обращению с отходами важно то, что нет нагрузки на тариф, - рассказал гендиректор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.