В Татарстане закрыли нелегальный детсад

В Альметьевске приставы закрыли незаконный детсад, сообщили в пресс-службе УФСПП по РТ.

Детсад находился в одном из жилых домов города, его руководство, зная о решении суда о закрытии, уклонялось и не впускало приставов, за что те составили шесть протоколов о нарушениях.

Детский сад закрыли с участием приставов, правоохранительными органами, Управлением образования Альметьевского района и психологами.