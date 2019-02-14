В Татарстане закрыли нелегальный детсад

В Альметьевске приставы закрыли незаконный детсад, сообщили в пресс-службе УФСПП по РТ.
Детсад находился в одном из жилых домов города, его руководство, зная о решении суда о закрытии, уклонялось и не впускало приставов, за что те составили шесть протоколов о нарушениях.
Детский сад закрыли с участием приставов, правоохранительными органами, Управлением образования Альметьевского района и психологами.
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Хорошо что выходные впереди, родителям не надо думать, на работу идти или собой детсад заменять ...
Хорошо что выходные впереди, родителям не надо думать, на работу идти или собой детсад заменять ...