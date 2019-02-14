В Татарстане лишили сана священника. Он советовал женам смотреть порно с мужьями

В Татарстане в городе Болгар протоиерея Владимира Головина лишили священного сана, он был известен своими эпатажными проповедями, в частности, советами женам смотреть порно с мужьями. Такое решение принял Епархиальный суд Чистопольской епархии на заседании 14 февраля.

Священника признали виновным в создании сообщества, "противопоставившего себя Церкви", ведении деятельности, "носящей смущение в среду верующих", искажении молитв, а также "упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей".

Покаяния от священника так и не дождались, поэтому было решено "извергнуть протоиерея Владимира Валентиновича Головина из священного сана".

Ранее протоиерея Владимира Головина временно отстранили от служения, такое решение было принято из-за его эпатажности. Вышестоящие священнослужители поручили отказаться ему от деятельности, "вносящей соблазн в жизнь церкви", но тот не стал. При этом в его публичных выступлениях нашли высказывания, "граничащие с кощунством и глумлением над Христом". К примеру, он брал плату за "соборную молитву по соглашению", а за дополнительные деньги обещал "усилить ее".

В епархии также посчитали неподобающими для сана священника его "совет смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят", "публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья", идею "воспевания богослужебного гимна во время близости с супругой" или, например, сравнение военного подвига с самоубийством.