В Татарстане депутаты попросили проездного для студентов

Депутаты КПРФ направили в правительство Татарстана запрос с просьбой ввести в республике льготный студенческий проездной на общественном транспорте, текст обращения цитирует "Коммерсант".

Депутаты уточняют, что с учетом отмены в Казани проездного на 50 поездок за 750 руб студенческой стипендии "не хватает даже на проезд".

- Лишая студентов льгот на транспорт, мы фактически создаем препятствия к получению образования. Вот из таких, как, казалось бы, мелочей создаются все новые и новые препятствия для малоимущих студентов, - отмечают депутаты.

В КПРФ заявили, что в Европе "упор делается на приобретение проездных билетов, которые в разы дешевле приобретения разовых билетов на ту же сумму", при этом в Казани стоимость проезда несоизмерима с размером стипендий.

Ранее студенты попросили президента РТ Рустама Минниханова ввести студенческий проездной, пожаловавшись на цены на проезд в общественном транспорте. Петицию, размещенную на Change.org, подписали несколько десятков тысяч человек.

- Во многих городах России существуют транспортные льготы для студентов. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Самаре и многих других крупных городах нашей страны. Казань часто называют столицей студенчества, однако возможности пользоваться общественным транспортом на льготных условиях у студентов Казани нет, — говорится в петиции.

Однако власти Татарстана решили не вводить студенческие проездные, при этом было принято решение вдвое увеличить финансирование проекта "Транспортный грант" для студентов.