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Татарстан потратит на выставку «Госзаказ – за честные закупки» 14 млн рублей

Cегодня, 09:41 17 0 Автор: prokazan.ru

Татарстан потратит на участие в XV всероссийском форуме-выставке «Госзаказ — за честные закупки» в Москве 14 млн рублей из бюджета, об этом сообщается в соответствующем тендере.

Выставка пройдет 3−5 апреля в выставочном центре ВДНХ ЭКСПО, в частности, в экспозиции Татарстана будет VIP-переговорная — закрытое помещение для проведения встреч и переговоров членами официальной делегации республики.

Победитель тендера должен будет составить меню на 120 человек, посетителей будут кормить ростбифом с паприкой, мини-брускеттами, филе мурманского лосося, пирожными «Роше» и «Анна Павлова», восточными сладостями.

 
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