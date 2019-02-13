Муфтий РТ назвал день святого Валентина аморальным

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин раскритиковал День святого Валентина, назвав праздник аморальным. Об этом он написал на своей станице в соцсети.

Так, по словам муфтия, у этого праздника «сомнительное религиозное содержание».

- Ежегодная «любовная» лихорадка по этому случаю навязывает российскому обществу, в особенности молодой ее части, чуждые нам традиции, - считает он. - Между тем, духовная начинка этого праздника – аморальна, поскольку проповедует прелюбодеяние, внебрачные и даже однополые отношения, влюбленность без обязательств.

По его мнению, праздник завоевал незаслуженную популярность.

- С учетом того, что в нашем обществе и без того не очень устойчивые моральные основы и не крепкие семьи, этот псевдопраздник еще более разлагает их и даже пропагандирует легковесность межполовых отношений, придавая им романтичность, - добавляет он.