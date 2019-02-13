Казань сегодня: задержание за наезд и Минниханов не отпустил Фишман

В «РУБИНЕ» ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЗАЩИТНИК

"Рубин" сообщил о том, что капитан команды 38-летний Цезарь Навас решил завершить карьеру, об этом сообщается на сайте команды.

Испанский защитник провел в "Рубине" восемь с половиной сезонов и сыграл в 255 матчах. В составе казанского клуба Навас стал чемпионом России (2009), обладателем Кубка России (2011/12), дважды выиграл Суперкубок России (2010 и 2012). Испанец уже играл за "Рубин" с 2009 по 2015 годы, потом перешел в "Ростов", в составе которого выиграл серебряные медали чемпионата России. Однако в сезоне 2016-2017 футболист покинул ростовчан из-за болезни отца, после он вновь вернулся в Казань.

ВОДИТЕЛЬ, СБИВШИЙ В КАЗАНИ СОТРУДНИКА ГИБДД: «НЕ ПРИЗНАЮ ВИНУ»

В Казани задержанный за наезд на сотрудника ГИБДД 37-летний водитель Chevrolet Cobalt опроверг свою вину, об этом он сообщил в видео, снятом пресс-службой УВД города.

- Нет, не признаю вину, - ответил он сотруднице МВД.

По его словам, он был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде.

«КОЛХОЗ СОЗДАЛИ БЕЗ КОЛХОЗНИКОВ». МИННИХАНОВ РАСКРИТИКОВАЛ МИНЭКОНОМИКИ РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступающий на совместной коллегии министерства экономики РТ и министерства промышленности и торговли, раскритиковал первое из министерств, об этом стало известно накануне.

- Хотел бы покритиковать своих коллег. Мы вот получили четыре города со статусом ТОСЭР. Я считаю, что это большая поддержка для наших моногородов. Мы должны получить пятый город, но очень слабо работаем по привлечению резидентов. Все сначала рассказывают, что вот будет статус, так потом… Колхоз создали без колхозников. Колхозников должен искать премьер вместе с председателем парламента и президентом? Так не бывает. Давайте работайте! - обратился к руководителям ведомств президент РТ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО ОБ ИЗБИЕНИИ ПОДРОСТКА ЗА ПРИЧЕСКУ ПОД КАЗАНЬЮ: НАПАДАВШЕГО ОСУДИЛИ

В Камско-Устьинском районе Татарстана осудили 33-летнего мужчину, избившего 14-летнего подростка за длинные волосы, о вердикте сегодня сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, нападение случилось вечером 19 октября в поселке Куйбышевский Затон, школьник вместе с друзьями был на прогулке, в какой-то момент они решили разойтись по домам - в этот момент и произошло нападение.

По словам матери подростка, школьника остановил местный житель - Виталий Зюрнин, который сказал, что "у него прическа как у ****** [гомосексуалиста]", и начал бить. Перед нападением мужчина шел сзади, после чего схватил его за волосы, ударил по лицу, а потом начал избивать его ногами.

МИННИХАНОВ НЕ ОТПУСТИЛ ФИШМАН: БЕЗ ТАТАРСТАНА ДАЛЕКО НЕ ПОЛЕТИТ

Президент Татарстана сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи не согласился отпустить помощника президента Наталию Фишман на благоустройство общественных пространств на Дальнем Востоке, о чем его попросил председатель Внешэкономбанка.

- Фишман мы поддержим. Фишман без Татарстана не полетит. У нее будет очень короткий полет. Мы сами готовы всех принимать и обучать, многие коллеги это подтвердят. При всем моем уважении, Игорь Иванович, полностью отдать Фишман не могу, - заявил он Шувалову.