В аэропорту Казани нашли чучела редких крокодилов

В аэропорту Казани у пассажиров из Вьетнама изъяли чучела вымирающих крокодилов, сообщили в пресс-службе таможни РТ.

Чучела должны перевозиться через границу Евразийского экономического союза в соответствии с правилами, но у владельцев чучел документов на их ввоз не нашлось, их отправили на экспертизу, где подтвердили, что это сиамские крокодилы, относящиеся к исчезающим и редким видам.

Чучела изъяли, были заведены административные дела по статьям "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию" и "Несоблюдение запретов или ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию".