В Казани мужчине удалили опухоль и простату через проколы на теле

В Казани в Республиканской клинической больнице мужчине, больному раком, удалили опухоль и простату лапороскопическим путем – через проколы на теле, при этом сохранив пациенту потенцию, сообщает пресс-служба РКБ.
У мужчины во время диспансеризации обнаружили высокий уровень онкомаркера, после направили в РКБ на обследования и операцию. На шестые сутки после операции пациента выписали домой.
- Ранее в Казани данные операции выполнялись только московскими и зарубежными специалистами, - отметили в РКБ.
Малоинвазивная хирургия РКБ. Лапароскопическая простатэктомия. В #РКБ Минздрава РТ @minzdravrt впервые была выполнена лапароскопическая, нервосберегающая простатэктомия - удаление предстательной железы по поводу опухоли, через прокол, с сохранением потенции. Пациент проходил диспансеризацию по месту жительства, где у него был выявлен высокий уровень онкомаркера - ПСА. Ему провели комплексное обследование в РКБ после чего было назначено проведение хирургического лечения. Операция прошла успешно. На 6 сутки пациент выписался домой. Ранее в Казани данные операции выполнялись только московскими и зарубежными специалистами. В настоящее время операция внедрена в работу урологического отделения №2 РКБ. #ркб_казань #татарстан #забота_о_каждом #медицинататарстана
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