В Казани мужчине удалили опухоль и простату через проколы на теле

В Казани в Республиканской клинической больнице мужчине, больному раком, удалили опухоль и простату лапороскопическим путем – через проколы на теле, при этом сохранив пациенту потенцию, сообщает пресс-служба РКБ.

У мужчины во время диспансеризации обнаружили высокий уровень онкомаркера, после направили в РКБ на обследования и операцию. На шестые сутки после операции пациента выписали домой.

- Ранее в Казани данные операции выполнялись только московскими и зарубежными специалистами, - отметили в РКБ.