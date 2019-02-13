В РТ приостановили зачисление налога от самозанятых в бюджет муниципалитетов

В Татарстане депутаты Госсовета приняли решение приостановить 100-процентное зачисление налога от самозанятых в бюджеты городских, сельских поселений и городских округов. Об этом стало известно сегодня на заседании.

- В целях реализации пилотного проект введено приложение «Мой налог», но технические возможности приложения не позволяют осуществлять зачисление налога в местные бюджеты, там в приложении указано только «в бюджеты субъектов РФ, в том числе Татарстана», - заявили депутаты.

Во избежание потерь бюджета и «недопущения отнесения поступающих сумм налога на профессиональный доход в категорию "невыясненные"», законопроектом до 1 января 2020 года предлагается приостановить действие нормы Бюджетного кодекса РТ.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что поправки вынужденные, и пообещал продумать, как сделать так, чтобы местный бюджет от этого не пострадали.

В четырех субъектах России (в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях) с Нового года введен эксперимент. Суть закона в следующем: для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Для уплаты налогов нужно будет скачать мобильное приложение «Мой налог», зарегистрироваться в системе и отправлять платежи согласно графику.

На этот режим смогут перейти самозанятые с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год), у которых нет работодателя и наемных работников, но имеют доходы от использования имущества.