Ученых из РТ пригласили на Урал, чтобы научиться противостоять терроризму

Делегация Центра исламоведческих исследований Академии наук РТ прибыла в Свердловскую область, чтобы поделиться опытом противодействия терроризму и экстремизму.

Во вторник они выступили перед студентами одного из университетов области, рассказав о псевдорелигиозных и националистических радикальных группах, приняли участие в семинаре для педагогов и муниципальных служащих на тему профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде, а также провели несколько встреч с областным МВД.

Для справки: «Центр исламоведческих исследований» был создан в 2010 году. Учреждение занимается изучением истории и современного состояния мусульманского сообщества Татарстана и Поволжья. Одно из направлений работы — это противодействие радикальным идеологическим концепциям. Акцент делается не только на открытую критику тех или иных организаций и групп, но и на конкретное опровержение «ключевых» идей, которые в особой интерпретации становятся основой для радикализации.