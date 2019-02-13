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В Татарстане мужчины на Mazda атаковали автомобиль с камерой ГИБДД

Cегодня, 10:11 182 0 Автор: prokazan.ru

В Чистополе мужчины из Mazda напали на автомобиль с камерой фотовидеофиксации "Робот", сообщили сегодня в отделе пропаганды ГИБДД.

Инцидент случился 10 февраля на 108 километре автодороги Казань — Оренбург, по словам специалиста, контролировавшего камеру, к машине подъехала Mazda с частичн закрытыми номерами, из нее вышли трое мужчин и стали "совершать хулиганские действия" в отношении автомобиля, затем они скрылись.

- Сотрудниками Госавтоинспекции были установлены государственные регистрационные знаки автомобиля, а также водитель и два его пассажира, которые впоследствии были задержаны в  Чистополе. Ими оказались жители Татарстана, двое из которых ранее судимы. Пояснить полицейским причину своего поведения они не смогли, - сообщили в ГИБДД.

На водителя составили административный протокол, ему грозит лишение прав на 3 месяца, одного из пассажиров  арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство.
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