Казань сегодня: объяснение замечания Путина и план «Перехват»

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПУТИНА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЕГО ЗАМЕЧАНИЕ МИННИХАНОВУ В КАЗАНИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня прокомментировал замечание Владимира Путина, высказанное накануне президенту РТ Рустаму Минниханова, когда тот отвлекся.

- Это тот случай, когда СМИ, знаете, что называется, угадали все буквы, но не могли назвать слово. Действительно, действительно очень доверительные отношения между Путиным и Миннихановым и Путин действительно ценит то, как ведется работа в Татарстане, - заметил Песков, передает РИА Новости.

По его словам, это замечание "вовсе не является признаком какого-то строгого отношения или каких-то претензий со стороны главы государства".

В ТАТАРСТАНЕ ОТМЕНИЛИ ЗАНЯТИЯ В ДЕСЯТКАХ ШКОЛ ИЗ-ЗА ГРИППА

В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ временно приостановили занятия в в 87 классах 34 школ, в том числе в 20 классах 5 школ Казани. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

Полностью были закрыты одна школа Черемшанского района и один детский сад Сабинского района.

Уровень заболеваемости ОРВИ на прошлой неделе превысил эпидемический порог на 36,5%, в Казани — более чем на 17%.

В РТ ВЫПЛАТИЛИ ДЕНЬГИ ВСЕ ПОСТРАДАВШИМ КЛИЕНТАМ ТАТФОНДБАНКА ПО ИСКАМ ПРОКУРОРОВ

В Татарстане всем пострадавшим вкладчикам "Татфондбанка" выплатили деньги по искам прокуроров, об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Всего в суды по делам "Татфондбанка", "Тимербанка" и "Интехбанка" были направлены 255 исков на общую сумму 349,8 млн рублей. Из них судом удовлетворено 234 иска на сумму более 311 млн рублей в интересах вкладчиков "Татфондбанка".

ПОЯВИЛИСЬ ЭСКИЗЫ НОВОГО ПАМЯТНИКА ВОИНАМ-АФГАНЦАМ В КАЗАНИ

Появились эскизы нового памятника воинам-афганцам в Казани, их ссылкой на председателя правления регионального отделения ветеранов войны в Афганистане Евгения Кабыша опубликовал Sntat.ru.

Напомним, прошлый памятник был демонтирован свыше года назад, новый собираются установить в парке Победы. Новая дата - к декабрю этого года. При этом в этом году цветы в честь 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана планируется возлагать к Вечному огню в парке Победы.

В КАЗАНИ СБИЛИ СОТРУДНИКА ГИБДД, БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ПЛАН «ПЕРЕХВАТ»

В Казани сбили сотрудника ГИБДД, который попытался остановить иномарку, в городе объявлен план "Перехват". Об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Инцидент случился сегодня днем на перекрестке улицы Восстания и проспекта Ибрагимова, предварительно, водитель внедорожника, который попытался остановить сотрудник ГИБДД, резко нажал на педаль газа, и автоинспектор зацепился за авто. Нарушитель проехал несколько метров, после чего полицейский упал. Затем во внедорожник врезался Chevrolet Cobalt, после чего он отлетел на Geely.

Из внедорожника выбежали несколько человек, они скрылись.