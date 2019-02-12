В Казани будут судить директора, из-за которого без света остались два района

В Казани будут судить гендиректора компании "Горизонталь" 40-летнего Вячеслава Курнаева, из-за которого год назад два района и почти 100 тысяч человек остались без света, об этом сообщили в Следственном комитете.

Компания Курнаева в конце 2017 года выполняла работы по строительству наружных инженерно-технических сетей водопровода для ЖК, в какой-то момент представитель компании обнаружил, что выполнить работы на разрешенной глубине невозможно и сообщил об этом Курнаеву.

В результате директор компании, зная, что бурение на другой глубине требует согласования с собственниками пролегающих под землей коммуникаций, велел вести работы на глубине ниже разрешенной. 14 января была повреждена изоляция кабеля "Сетевой компании", из-за чего отключилось электричество в Советском и Приволжском районах города.

"Сетевой компании" был причинен ущерб в 10 млн рублей, возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ", свою вину директор компании признал полностью.

Дело направлено в суд.