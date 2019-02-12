В России могут заставить родителей содержать детей-студентов

В России на родителей намерены возложить обязанность по содержанию своих детей, которые являются студентами. С инициативой выступил минюст РФ, речь идет о совершеннолетних трудоспособных россиянах, которые учатся на очной форме в вузах, уточнил министр юстиции РФ Александр Коновалов.
Кроме того, по словам министра, следует установить минимальный размер алиментов и уточнить правила защиты прав и законных интересов ребенка, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что половина студентов совмещают учебу с работой. Основная часть трудится не по специальности, большинство работают в первую очередь ради денег. По данным исследования ВШЭ, учебу и трудовую деятельность совмещают 51% учащихся вузов. В среднем они уделяют труду 27 часов в неделю, или 70% стандартной 40-часовой рабочей недели. 54% работающих студентов трудятся для удовлетворения своих финансовых нужд, 28% — для получения опыта, который впоследствии оценит работодатель. При этом 60% студентов устраиваются не по специальности.
комментарии
Один вопрос к гению, родившему эту идею: СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ СТУДЕНТ ПОЛНОЦЕННО ДЕЕСПОСОБНЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ? ??
... Или всё к тому, что вышел студент-ПЯТИКУРСНИК на митинг, а с родителей штраф, за ненадлежащее воспитание? :-D
paдyйся что не в apмuu нa oчкax )))
Ну а что, Власть сразу вспомнит передававших в 1941-1945 годах деньги на танки, самолёты и подводные лодки ... Тоже удобно ;-)
paдyйся что не в apмuu нa oчкax )))