В России могут заставить родителей содержать детей-студентов

В России на родителей намерены возложить обязанность по содержанию своих детей, которые являются студентами. С инициативой выступил минюст РФ, речь идет о совершеннолетних трудоспособных россиянах, которые учатся на очной форме в вузах, уточнил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

Кроме того, по словам министра, следует установить минимальный размер алиментов и уточнить правила защиты прав и законных интересов ребенка, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что половина студентов совмещают учебу с работой. Основная часть трудится не по специальности, большинство работают в первую очередь ради денег. По данным исследования ВШЭ, учебу и трудовую деятельность совмещают 51% учащихся вузов. В среднем они уделяют труду 27 часов в неделю, или 70% стандартной 40-часовой рабочей недели. 54% работающих студентов трудятся для удовлетворения своих финансовых нужд, 28% — для получения опыта, который впоследствии оценит работодатель. При этом 60% студентов устраиваются не по специальности.