«Рустам, не отвлекайся»: визит президента РФ Владимира Путина в Казань в цитатах

12 февраля в Казань приехал Владимир Путин. И хотя он провел в столице Татарстана всего несколько часов, день у главы государства выдался насыщенным. Он провел выездное заседание президиума Госсовета РФ, побывал в культурном центре «Московский» в парке Урицкого и в городе Иннополис, и встретился с командой «Камаз-Мастер», а цитаты Путина разошлись по всему Интернету.

Вспомнил про казанские трущобы

Владимир Путин рассказал, что Казань сегодня является одним из самых динамично развивающихся городов в стране, а чтобы не быть голословным, поделился своими воспоминаниями.

- Я помню, приезжал сюда, когда мы начали заниматься расселением трущоб в Казани и заходили в один из этих домов. Землянка практически. Какая огромная работа проведена Казанью и Татарстаном за предыдущие годы!

Похвалил казанцев за участие в городском проектировании

Во время посещения парка Урицкого Владимиру Путину рассказали об иве, которую уничтожили, вопреки желаниям горожан.

- Подрядчик взял и спилил, и, конечно, люди были недовольны. В то же время здесь же, в Казани, сложилась хорошая практика привлечения людей на первичной стадии подготовки проекта. Кстати говоря, Градостроительный кодекс не запрещает это делать. Когда учитывается мнение граждан, причем на первом этапе, то, конечно, это совсем другое настроение у людей создает. Люди чувствуют себя соучастниками этого процесса. Они по-другому начинают относиться к конечному результату, как к результату своей собственной работы.

Дизайнеров отправят в больницы

Молодые архитекторы предложили обратить внимание на казенные и безликие пространства в больницах, в которых пациенты чувствуют себя беспомощными и подавленными. И если доверить интерьеры дизайнерам, то это помогло бы выздоровлению.

- Применять и внедрять нужно все, что идет на пользу людям. Благоприятная окружающая среда, с одной стороны. С другой стороны, дизайн внутренний, в том числе в учреждениях здравоохранения. Конечно, это способствует повышению настроения людей. А если настроение повышается, то и защитные, внутренние силы организма наверняка тоже активизируются. Мы обсудим, в каком объеме и в какие программы можно вставить и реализовать эти идеи.

В Казани начнут строить сверхзвуковые авиалайнеры

Ректор КНИТУ-КАИ попросил помочь с финансированием первого в мире интерактивного музея техники, расположенного в салоне сверхзвукового ТУ-144. Владимир Путин пообещал помочь и вспомнил об успешной модернизации в Казани стратегического ракетоносца Ту-160.

- Авиастроители создали сам носитель и доработали оружие. Так почему бы не создать сверхзвуковой пассажирский самолет?

Рост ставок по ипотеке «притормозят»

Президент России обратил внимание на непростую ситуацию на рынке жилищного кредитования. Совсем недавно ставки по ипотеке держались на уровне 9 процентов, а сейчас уже в среднем по стране — 11.

- Надеюсь, что наши прогнозы по поводу того, что это будет кратковременный и разовый эффект, сбудутся. На сегодняшний день нет оснований думать иначе.

О новой программе для жителей аварийных домов

По словам президента, власти уже расселили жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2012 года. В новые квартиры по всей стране переехало более миллиона человек.

- В этом году началась программа, которая охватит жилой фонд, пришедший в негодность с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Наша задача – расселять аварийное жильё, причём в больших объёмах, чем его образуется, то есть свыше двух миллионов квадратных метров в год. И на такой уровень мы обязаны выйти не позднее 2023 года. Только так мы сможем не просто латать, а реально обновлять жилой фонд страны.

Систему «Народный контроль» внедрят по всей России

Владимир Путин был в хорошем настроении, поэтому много шутил. Когда один из участников встречи рассказал об успешной работе системы «Народного контроля» и предложил использовать ее в других регионах, Путин обратился к Рустаму Минниханову, но тот отвлекся.

- Рустам Нургалиевич, не отвлекайся, чё ты! Не слушает нас. Не будем ставить руководителя республики в сложное положение, он не слышал, о чём мы говорим. Передай коллегам, чтобы мы могли этот опыт обобщить и тиражировать. Это хорошее предложение.

О проблеме обманутых дольщиков

На встрече присутствовал один из обманутых дольщиков, который пожаловался на то, что средств в фонде поддержки участников долевого строительства не хватает. И помочь людям может лишь федеральный бюджет. «Помогите, как хоккеист хоккеисту», - попросил дольщик.

- Ну, хоккеист я еще тот. Мы помогаем из федерального уровня. В рамках межбюджетных отношений учитываем проблемы регионы, связанные с вопросом обманутых дольщиков. И будем продолжать эту работу дальше. И к слову, переход на новую систему финансирования отрасли связан именно с тем, чтобы прекратить безобразие, связанное с появлением обманутых дольщиков.

О зеленом щите вокруг Казани

Представитель «Общероссийского народного фронта» Андрей Медведев сказал президенту, что новый градостроительный план может оставить столицу республики без больших площадей зеленых насаждений и необходимо принять «закон о зеленом щите».

- Легче всего и эффективнее строить вот на таких участках. Это везде так. Как правило, такие участки попадают в руки компаний, собственниками которых являются уважаемые и небедные люди. Нужно сохранить не только капиталы, но и уважение. Если уважение людей исчезает, за этим могут исчезнуть и капиталы. Думаю, и в Казани услышат, что я сказал, и в других городах.