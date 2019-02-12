Появилось видео с эчпочмаками, «объясняющее» поведение Минниханова перед Путиным

В Сети появилось видео, шутливо объясняющее, на что отвлекся президент РТ Рустам Минниханов, из-за чего президент России Владимир Путин был вынужден сделать ему замечание за невнимательность, видео появилось в Telegram-канале Mash.

- Весь Telegram шутит про Минниханова (глава Татарстана), который сегодня на встрече с президентом слишком много отвлекался. И был за это взят на карандаш. Если бы Путин знал — он бы не был так строг, - говорится в описании к видео, смонтированном из двух заседаний - в Казани и Иннополисе.

Напомним, спустя несколько часов Путин "потерял" Минниханова на расширенном заседании президиума Госсовета в Иннополисе, когда предоставил ему слово. Позже стало известно, что президент РТ в тот момент находился в зале и шел к микрофону, который находился сбоку.