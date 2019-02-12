Стало известно, что обсуждали Путин и Минниханов на «закрытой» встрече

Президент России Владимир Путин, завершая поездку в Казань, накануне поздно вечером встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым, на сайте Кремля появилась расшифровка беседы.

Сначала Минниханов рассказал о достижениях Татарстана в 2018 году, объем отгруженной промышленной продукции составил 2 трлн 818 млн рублей, при этом сильно выросла доля несырьевого экспорта.

После он сообщил о Чемпионате мира по рабочим профессиям.

Минниханов: Это чемпионат мира по рабочим профессиям. Вы тогда дали старт. Мы в большой, серьезной борьбе победили Париж и бельгийский город [Шарлеруа].

Путин: Знаю, Татарстан умеет побеждать.

Минниханов: Не только Татарстан. Очень Росатом тогда поддержал и правительство. 22−27 августа пройдет это событие. 22-го — открытие. Владимир Владимирович, без вас открывать не будем, сразу говорю.

Путин: Спасибо большое.

Минниханов: На футбольном стадионе будет открытие. Согласовали, команда Игоря Крутого готовит программу открытия и закрытия. Будет очень достойно.

У нас 56 компетенций. Пока 67 стран, полторы тысячи участников. Мы ждем 250 тысяч посетителей. Очень хотим, мы договорились — Татьяна Голикова была, оргкомитет провели, Росатом тоже участвовал, — мы хотим в рамках этого чемпионата принять декларацию об этих рабочих специальностях, в мире еще никто этого не делал. Мы просили бы Вас дать поручение до открытия провести такое мероприятие и принять декларацию. Потому что все страны нуждаются в пропагандировании и подготовке рабочих специалистов.

Путин: Я думаю, что многие поддержат.

Минниханов: Все поддержат, но мы хотели бы, чтобы посыл дал наш президент Владимир Владимирович Путин.

Путин: Хорошо.

Минниханов: Я хотел бы сказать, что объект — 140 тысяч квадратных метров — построен, готов. Мы уже завтра проведем там коллегию минсельхоза, провели с российскими дорожниками коллегию. Будет там и киноконцертный зал на 3000 человек. <…> Это уникальнейшее сооружение, которое позволяет нам проводить большие события.

Путин: Надо, чтобы СМИ осветили это.

Минниханов: Я Вам показал, телевидение здесь, всё покажут однозначно. На чемпионат мира мы хотим, чтобы со всех регионов нашей страны молодежь приехала и увидела эти стандарты, как соревнуются и как это престижно.

[...] Есть еще одна интересная тема. Мы отреставрировали, построили центр дзюдо. Очень хороший. Мы считаем, что этот объект очень востребован. Он был борцовый, мы его специализировали.

Путин: Центр называется «Батыр?»

Минниханов: «Батыр».

Минниханов: И еще один очень интересный объект. Исторический памятник, Шамовская больница была. Есть возможность у нас господина Президента Турции пригласить. Это хороший проект. Он уже ждет от Вас приглашения.

Путин: Я с ним увижусь послезавтра, передам.

Минниханов: Это объект, который был на грани потери. 50 миллионов вложили. Дальше — второй этап есть. Бутиковый, хороший отель. Думаю, у нас есть возможность, если Вы пригласите господина Эрдогана, провести какое-то мероприятие, Вы часто встречаетесь.

Путин: Уверен, что мероприятия в рамках чемпионата мира по рабочим профессиям пройдет в Казани на самом высоком уровне.

Минниханов: Будем стараться. Очень хорошо подключилась Татьяна Голикова, Росатом, крупные предприятия. Полное понимание, большое спасибо.

Напомним, Путин принимал участие в заседании президиума Госсовета РФ, посвященного улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

ProKazan.ru вел прямую текстовую трансляцию визита Путина.