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Стало известно, что обсуждали Путин и Минниханов на «закрытой» встрече

Cегодня, 09:19 1953 13 Автор: prokazan.ru
Центр дзюдо «Батыр» и специальное послание для Эрдогана

Президент России Владимир Путин, завершая поездку в Казань, накануне поздно вечером встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым, на сайте Кремля появилась расшифровка беседы.

Сначала Минниханов рассказал о достижениях Татарстана в 2018 году, объем отгруженной промышленной продукции составил 2 трлн 818 млн рублей, при этом сильно выросла доля несырьевого экспорта.

После он сообщил о Чемпионате мира по рабочим профессиям.

Минниханов: Это чемпионат мира по рабочим профессиям. Вы тогда дали старт. Мы в большой, серьезной борьбе победили Париж и бельгийский город [Шарлеруа].

Путин: Знаю, Татарстан умеет побеждать.

Минниханов: Не только Татарстан. Очень Росатом тогда поддержал и правительство. 22−27 августа пройдет это событие. 22-го — открытие. Владимир Владимирович, без вас открывать не будем, сразу говорю.

Путин: Спасибо большое.

Минниханов: На футбольном стадионе будет открытие. Согласовали, команда Игоря Крутого готовит программу открытия и закрытия. Будет очень достойно.

У нас 56 компетенций. Пока 67 стран, полторы тысячи участников. Мы ждем 250 тысяч посетителей. Очень хотим, мы договорились — Татьяна Голикова была, оргкомитет провели, Росатом тоже участвовал, — мы хотим в рамках этого чемпионата принять декларацию об этих рабочих специальностях, в мире еще никто этого не делал. Мы просили бы Вас дать поручение до открытия провести такое мероприятие и принять декларацию. Потому что все страны нуждаются в пропагандировании и подготовке рабочих специалистов.

Путин: Я думаю, что многие поддержат.

Минниханов: Все поддержат, но мы хотели бы, чтобы посыл дал наш президент Владимир Владимирович Путин.

Путин: Хорошо.

Минниханов: Я хотел бы сказать, что объект — 140 тысяч квадратных метров — построен, готов. Мы уже завтра проведем там коллегию минсельхоза, провели с российскими дорожниками коллегию. Будет там и киноконцертный зал на 3000 человек. <…> Это уникальнейшее сооружение, которое позволяет нам проводить большие события.

Путин: Надо, чтобы СМИ осветили это.

Минниханов: Я Вам показал, телевидение здесь, всё покажут однозначно. На чемпионат мира мы хотим, чтобы со всех регионов нашей страны молодежь приехала и увидела эти стандарты, как соревнуются и как это престижно.

[...] Есть еще одна интересная тема. Мы отреставрировали, построили центр дзюдо. Очень хороший. Мы считаем, что этот объект очень востребован. Он был борцовый, мы его специализировали.

Путин: Центр называется «Батыр?»

Минниханов: «Батыр».

Минниханов: И еще один очень интересный объект. Исторический памятник, Шамовская больница была. Есть возможность у нас господина Президента Турции пригласить. Это хороший проект. Он уже ждет от Вас приглашения.

Путин: Я с ним увижусь послезавтра, передам.

Минниханов: Это объект, который был на грани потери. 50 миллионов вложили. Дальше — второй этап есть. Бутиковый, хороший отель. Думаю, у нас есть возможность, если Вы пригласите господина Эрдогана, провести какое-то мероприятие, Вы часто встречаетесь.

Путин: Уверен, что мероприятия в рамках чемпионата мира по рабочим профессиям пройдет в Казани на самом высоком уровне.

Минниханов: Будем стараться. Очень хорошо подключилась Татьяна Голикова, Росатом, крупные предприятия. Полное понимание, большое спасибо.

Напомним, Путин принимал участие в заседании президиума Госсовета РФ, посвященного улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды.

ProKazan.ru вел прямую текстовую трансляцию визита Путина.

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комментарии

Форвард
3
13 февраля 2019
09:53
"Исторический памятник, Шамовская больница была."
"Минниханов: Это объект, который был на грани потери. 50 миллионов вложили. Дальше — второй этап есть. Бутиковый, хороший отель."- вместо хорошей больницы для населения, построили отель для мажоров, Эрдогана туда даже позвать решил, горшок недоделанный Миник.
Горожанин
0
13 февраля 2019
09:54
я не понял...Рустам отчитывался Путину или задачи ему ставил?))))
Горожанин
1
13 февраля 2019
10:29
приехал чтоб сказать минику. чтоб больше бабла отстегивал с татнефти в мск. давно понятно. а то придумали дзюдо какое-то для отвлекаловки. дурачьё.
Горожанин
1
13 февраля 2019
10:32
А что ,про важную проблему о благосостоянии народа так и не слова ? Только о бутиковых отелях ,да увеселительных мероприятиях базар ?
Горожанин
2
13 февраля 2019
10:36
Отлизывал ему, что тут не понятного
В ответ на комментарий пользователя
я не понял...Рустам отчитывался Путину или задачи ему ставил?))))
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герцог
1
13 февраля 2019
10:46
Обсуждали важные вопросы.
герцог
1
13 февраля 2019
11:29
Поэма"Он потерял его в лесу".Он потерял его в лесу-два гения в посадке потерялись.Они наверно просто разошлись,а может просто напросто зазнались.Один грибов поляночку нашёл-там трюфеля пижонно красовались.Другой же обнаружил мёд и пчёлы над дуплом всё извивались.Чем больше в лес тем больше трюфелей-азарт всегда ведёт в другие степи.Ведь лес безбрежен словно океан-в полянах ведь не установишь цепи.Уже закат и вечереет всё-охрана президента волновалась.Она в кустах там ягоды нашла и полчаса там весело питалась.Но за работу хватит есть ,да есть, исчез правитель целостной державы.С пропажею проблем не перечесть,лишимся мы тогда великой славы.А вдруг, друзья, похитили его -ведь НЛО нередкая проблема.А нам оставят только двойника-вот это будет для науки теорема.А после всех секретно заберут в созвездие Косого ОрионаСюда же к нам лишь копии пришлют-всё сделают тактично и без звона."И под фанфарами мы громко загремим"- к чему ведёт потеря президента.И всякий там всё рвался в лес скорей-такого в жизни не было момента.Ведь так страны героем можно стать из леса выйдя с золотой звездою.Был найден президент за пять минут-на этом я свой труд сейчас закрою.
Горожанин
0
13 февраля 2019
12:32
ВВ уехал, а круглое здание осталось
Ага
0
13 февраля 2019
12:52
Делать им что-ли нечего, как о благосостоянии народа трещать? Приоритеты давно расставлены, судя по пенсионному возрасту, помощи "бедолагам олигархам, попавшим под санкции", повышению тарифов и цен. Раньше хотя бы на камеру прикидывались, озвучивая поверхностно, без конкретики, какие социальные проблемы. Сейчас же уже и не заморачиваются по этому поводу. Главное- понт и пыль в глаза иностранцам пустить.
В ответ на комментарий пользователя
А что ,про важную проблему о благосостоянии народа так и не слова ? Только о бутиковых отелях ,да увеселительных мероприятиях базар ?
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Горожани
0
13 февраля 2019
13:14
Зачем пыня приезжал непонятно, это все можно было обговорить по телефону.
Ага
0
13 февраля 2019
14:10
Под кабаевым кресло шатается - после повышения пенсионного возраста, НДС и прочих "подарков" рейтинг падает. Ещё и на Кавказе не всё спокойно. Вот и приехал, чтобы проверить лояльность руководства РТ.
В ответ на комментарий пользователя
Зачем пыня приезжал непонятно, это все можно было обговорить по телефону.
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Горожанин
0
13 февраля 2019
19:16
Приехал просить что б татарин ещё раз спас Россию.
В ответ на комментарий пользователя
Под кабаевым кресло шатается - после повышения пенсионного возраста, НДС и прочих "подарков" рейтинг падает. Ещё и на Кавказе не всё спокойно. Вот и приехал, чтобы проверить лояльность руководства РТ.
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Горожанин
0
13 февраля 2019
20:08
Путин смотрит на него как-то с ухмылкой,вспоминая его прошлое

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