Казанца обвинили в том, что он предложил школьнику сняться в порно

В Казани 54-летнего мужчину обвинили в том, что он попытался привлечь 14-летнего школьника к съемкам детского порно, об этом сообщает "Татар Информ".

В Кировском районе города несколько дней назад вечером в одном из магазинов мужчина подошел к школьнику, он предложил ему сняться в порно, после этого они обменялись телефонами.

Мальчик пришел домой и рассказал об этом родителям, в результате они обратились в полицию.Мужчину задержали, тот свою вину он не признает – заявил, что хотел всего лишь накормить ребенка.

Возбуждено уголовное дело, у подозреваемого проверяют телефон и компьютер.