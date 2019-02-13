Мэр, волейболист «Зенита» и певец Салават о том, как встретили своих половинок

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17:22, 13.02.2019
В Челнах разыскивают мужчину и женщину, которые пропали почти месяц назад
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В Татарстане женщина ударила любовника вилкой в висок
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«Рустам, не отвлекайся»: визит президента РФ Владимира Путина в Казань в цитатах
15:39, 13.02.2019
Синоптики: в Татарстане ожидаются гололед, метели и сильный ветер
15:14, 13.02.2019
Прокуратура Челнов требует наказать работников детсада, сделавших ребенку манту
14:38, 13.02.2019
В Татарстане отменили занятия в десятках школ из-за гриппа
14:29, 13.02.2019
Семья из Елабуги ищет донора для двоих детей с редкой болезнью
13:58, 13.02.2019
В России могут заставить родителей содержать детей-студентов
13:18, 13.02.2019
Замначальника депо Бугульмы за взятку скрыл ДТП
13:10, 13.02.2019
ВТБ стал лидером на рынке кредитования автомобилей с пробегом
13:04, 13.02.2019
Пресс-секретарь Путина прокомментировал его замечание Минниханову в Казани
13:00, 13.02.2019
Билайн предлагает безлимитный интернет на год или 6 месяцев при покупке Samsung
12:19, 13.02.2019
В Татарстане мужчина третий день пытается выселить ястреба из сарая
12:17, 13.02.2019
В казанском Кремле подвели итоги визита Путина
11:56, 13.02.2019
В Казани продлили перекрытие улицы Кремлевская из-за съемок фильма
11:36, 13.02.2019
В России хотят утроить штраф за остановку на автомагистрали
11:28, 13.02.2019
Появилось видео с эчпочмаками, «объясняющее» поведение Минниханова перед Путиным
10:59, 13.02.2019
Казанец проломил ногами голову незнакомцу за громкий смех у подъезда
10:35, 13.02.2019
В Челнах разбился водитель снегохода, который выехал на асфальтированную дорогу
10:35, 13.02.2019
Появились эскизы нового памятника воинам-афганцам в Казани
09:46, 13.02.2019
Стало известно, где был Минниханов, когда его «потерял» Путин
09:44, 13.02.2019
Стали известны подробности жизни создателя казино Azino777 из Челнов
09:19, 13.02.2019
Стало известно, что обсуждали Путин и Минниханов на «закрытой» встрече
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Суд арестовал аспиранта из Нижнекамска, подозреваемого в изготовлении взрывчатки
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Как это было: Путин в Казани и в Иннополисе
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Мэр, волейболист «Зенита» и певец Салават о том, как встретили своих половинок

Cегодня, 07:00 58 0 Автор: prokazan.ru
Истории известных казанцев ко Дню всех влюбленных

Мэр Казани Ильсур Метшин c супругой Гульнарой

Фото: metshin.ru

– Впервые я ее увидел, когда был в шестом классе. Тогда я ей был ровно по плечо, она была на голову выше. А подружились мы чуть позже, в пионерском лагере «Чайка», – рассказал мэр.

Жена Ильсура Метшина – Гульнара родилась в Казани, но затем семья переехала в Нижнекамск, который только начинал строиться и развиваться.

– Мы учились в соседних школах, а жили в одном районе, – вспоминает Гульнара Метшина. Он был очень популярный, активный, он был такой красивый, играл на гитаре, песни пел, занимался хоккеем, футболом, был секретарем комсомольской организации, его знали все. И очень интересный был. Я поняла, что с этим человеком хочу быть рядом, хочу идти с ним по жизни. Рядом с ним уже тогда я чувствовала себя, как за каменной стеной.

Свадьба состоялась в мае 1989 года. У Метшиных четверо детей – трое сыновей (Тимур, Тагир, Радмир) и одна дочь (Алия). Сплоченная семья завтракает, ужинает и проводит выходные вместе.

Либеро волейбольной команды «Зенит-Казань» Алексей Вербов с супругой Валерией

Фото: предоставлено ВК «Зенит»

С женой Валерией волейболист познакомился на пляжном волейболе почти 20 лет назад.

– Пару лет смотрели друг на друга «со стороны», приглядывались, – делится Алексей. – В какой-то момент я понял, что она – та единственная, с которой мне действительно комфортно и хорошо. Она была чемпионкой Европы по пляжному волейболу, а я еще не был известным спортсменом. Пришлось ее добиваться, но для меня это было не сложно. У нас обоих мамы – тренеры, волей судьбы мы с детских лет пересекались еще до карьеры.

Когда Валерия впервые позвала позвала молодого человека на ужин, он даже переживал –  не мог представить, каково это, поехать на ужин, и что готовит кто-то, кроме мамы. Сейчас этот вечер оба вспоминают со смехом. Предложение Алексей сделал спокойно, а не во время матча, как сейчас модно.

– Когда живешь вместе 15 лет, уже не можешь представить себя без этого человека. В нашей паре двое детей, и я считаю, что это самое грандиозное, что могло произойти в нашей жизни.

Певец Салават с супругой Лейсан

Фото: president.tatarstan.ru

Со своей женой Лейсан татарский певец знаком еще с родной деревни в Башкортостане. Супруга моложе его на 10 лет, поэтому как-то раз на вопрос, помнит ли он первую встречу, Салават сказал:

– Я-то помню, а вот она нет. Первый раз я ее увидел, когда она еще под стол пешком ходила.

Сейчас пара – родители двух дочерей – Лианы и Алины – и сына Рустема. На вопрос, ревнует ли Лейсан известного певца к многочисленным фанаткам, она смеясь отвечает:

— В первые годы не только певца, но и любого мужа ревнуешь. И сейчас ревную! Это мой! Моя собственность. Никому не отдам! 

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