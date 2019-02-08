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архив ProKazan.ru

В Казани могут начать эвакуировать детей из школ и детсадов в торговые центры

Cегодня, 10:02 133 0 Автор: prokazan.ru

В Казани во время эвакуации из школ и детсадов детей могут начать эвакуировать в находящиеся неподалеку торговые центры, такую идею предложил начальник Управления гражданской защиты Фердинанд Тимурханов сегодня на совещании в мэрии.

- Допустим, около школы на расстоянии примерно 50 метров находится торговый центр, - заметил Фердинанд Тимурханов, отвечая на вопрос, куда можно эвакуировать детей.

При этом если рядом нет подходящего здания, за детьми приедет автобус и эвакуирует их.

За каждым детским садом хотят закрепить пункт временного размещения в здании, туда также могут эвакуировать детей.

Напомним, ранее в Казани прошли массовые эвакуации в школах из-за электронных писем с угрозами взорвать бомбу, по данному факту были возбуждены уголовные дела.

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