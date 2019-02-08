В Казани на съемной квартире изнасиловали 18-летнюю девушку

В Кировском районе Казани в ночь на 8 февраля двое парней изнасиловали 18-летнюю девушку на съемной квартире, информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, преступление случилось в квартире дома по улице Деловая.

- Поздно вечером 7 февраля двое неизвестных изнасиловали девушку, на следующий день поступило заявление в правоохранительные органы. По данному факту задержали двух жителей Атнинского района - 22-х и 20-и лет, - сообщили порталу.

Ведется расследование уголовных дел, возбужденных по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", уточняются обстоятельства происшествия.