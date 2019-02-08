Синоптики и МЧС предупредили о тумане ночью и утром понедельника

Ночью и утром 11 февраля в Татарстане и Казани местами ожидается туман и гололед, предупреждает Гидрометцентр республики.

ГУ МЧС России по РТ просит быть внимательными не только тех, кто за рулем. В таких метеоусловиях рекомендуют:

Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. На остановках использовать жилет повышенной видимости. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, Не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.